Советы по использованию бытового газа: как не допустить трагедию

Берегите себя и своих близких: советы по безопасному использованию газа

Газ — это неотъемлемая часть нашей жизни, он используется для отопления, приготовления пищи и других бытовых нужд. Однако, несмотря на все удобства, которые он предоставляет, газ может быть опасным, если не соблюдать определенные правила безопасности.