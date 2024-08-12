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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Свердловскому МВД пригрозили массовыми увольнениями

Свердловскому МВД пригрозили массовыми увольнениями

12 августа 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
После проверки из Москвы начальник свердловского МВД пригрозил всем увольнением.

После неутешительных результатов проверки из Москвы, Александр Мешков, начальник МВД по Свердловской области, пригрозил своим подчиненным массовыми увольнениями.

Множество нарушений выявили проверяющие в разных секторах МВД. Кто-то даже говорил, что ревизоры приехали снимать начальника МВД с должности, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Проверкой руководил главный инспектор МВД Владимир Яценко. Комиссия состояла из сотрудников из более 12 ведомств МВД.

Напомним, что 9 августа глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о выдаче прав мигрантам за взятки.

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