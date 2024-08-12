Свердловскому МВД пригрозили массовыми увольнениями

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
После неутешительных результатов проверки из Москвы, Александр Мешков, начальник МВД по Свердловской области, пригрозил своим подчиненным массовыми увольнениями.
Множество нарушений выявили проверяющие в разных секторах МВД. Кто-то даже говорил, что ревизоры приехали снимать начальника МВД с должности, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
Проверкой руководил главный инспектор МВД Владимир Яценко. Комиссия состояла из сотрудников из более 12 ведомств МВД.
Напомним, что 9 августа глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о выдаче прав мигрантам за взятки.