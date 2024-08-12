Уют в доме: способы создания атмосферы с помощью эфирных масел и ватных дисков

Есть еще один секрет, как освежить помещение. Для этого нужно создать освежитель воздуха своими руками. Сначала выберите эфирное масло с вашим любимым ароматом, например, цитрусовым или лавандовым, и нанесите его на ватные шарики или диски. Разместите их в шкафах или на полках, чтобы наполнить пространство приятным запахом.