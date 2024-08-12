Уют в доме: способы создания атмосферы с помощью эфирных масел и ватных дисков

Posted 12 августа, 06:33
Published 12 августа, 06:33
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Создать уютную атмосферу в своем доме можно, используя разнообразные предметы — от пластиковых контейнеров до ватных дисков. Специалист Оксана Калинина предлагает оригинальный метод для ароматизации воздуха, используя эфирные масла и привычные ватные диски.
Суть в том, чтобы нанести несколько капель предпочитаемого аромата на диск и прикрепить его к задней стороне шкафа или телевизора, воспользовавшись двусторонним скотчем или клеем.
Эфирные масла, испаряясь, наполнят пространство приятными запахами, придавая свежесть вещам в шкафу. Этот способ также поможет избавиться от моли, которая может повредить вашу одежду.
Прикрепив диск за телевизором, вы позволите ему нагреваться от работающего устройства, что усилит распространение аромата. Аналогичный результат можно достичь, расположив диск на задней стенке холодильника.
Есть еще один секрет, как освежить помещение. Для этого нужно создать освежитель воздуха своими руками. Сначала выберите эфирное масло с вашим любимым ароматом, например, цитрусовым или лавандовым, и нанесите его на ватные шарики или диски. Разместите их в шкафах или на полках, чтобы наполнить пространство приятным запахом.
Далее смешайте две ложки ванильного экстракта с водой и поставьте получившуюся смесь в предварительно разогретую духовку на 20 минут. После этого выньте ароматизатор и установите его в комнате, пишет ИА RuNews24.ru.
Также пригодится банка с крышкой. В ней сделайте несколько отверстий, затем добавьте немного морской соли и несколько капель эфирного масла. Закройте банку и хорошо встряхните, чтобы все компоненты перемешались.
Поместите этот ароматизатор в вашем доме, и он будет дарить вам уютный и свежий аромат.