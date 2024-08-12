В Артемовском токарь оказался в больнице после несчастного случая

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По имеющимся данным, 31 июля 2024 года токарю во время рабочей смены было нанесено проникающее ранение правого глаза при работе на токарно-карусельном станке.
Прокуратура уже начала выяснять обстоятельства данного инцидента.
В рамках проверки будет проведена оценка соблюдения норм законодательства по технике безопасности в процессе выполнения работ. Также будет установлено, кто из сотрудников завода отвечает за соблюдение норм охраны труда.
По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга отсудил у работодателя 700 тысяч рублей за полученную травму на автопогрузчике.