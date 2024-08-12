tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Артемовском токарь получил ранение в глаз во время работы на станке

В Артемовском токарь оказался в больнице после несчастного случая

12 августа 2024, 08:05
Фото: 1MI

В Артемовском токарь получил ранение в глаз во время работы на станке

Прокуратура Артемовского города организовала проверку по факту травмы токаря в филиале «Машиностроительный завод» в поселке Буланаш, принадлежащем АО «Урало-Сибирская Промышленная Компания».

По имеющимся данным, 31 июля 2024 года токарю во время рабочей смены было нанесено проникающее ранение правого глаза при работе на токарно-карусельном станке.

Прокуратура уже начала выяснять обстоятельства данного инцидента.

В рамках проверки будет проведена оценка соблюдения норм законодательства по технике безопасности в процессе выполнения работ. Также будет установлено, кто из сотрудников завода отвечает за соблюдение норм охраны труда.

По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что житель Екатеринбурга отсудил у работодателя 700 тысяч рублей за полученную травму на автопогрузчике.

В Екатеринбурге на рабочих упали стеклопакеты
Узнать подробнее
Читайте также:
«Горэнерго» в Качканаре выплатит 400 тысяч фельдшеру за травму ногиВ Лесном предприятие заплатит 500 тысяч работнику за несчастный случайВ Свердловской области охотник заплатит семье застреленного им рыбака 1,5 млн
#Ирина Кирилова#Происшествия#Травма#Свердловская область#Завод#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Токарь
Подпишитесь
Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы
Сегодня, 05:51
Женщина собрала семь мешков опят в лесу около Верхней Пышмы
Сегодня, 04:59
Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:06
Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года
Вчера, 12:45
Рабочего УВЗ в Нижнем Тагиле не стало во время ночной смены
Сегодня, 09:19
В Нижнем Тагиле начали массово проверять автобусы
Сегодня, 09:20