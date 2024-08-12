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В Екатеринбурге мастера управляющей компании могут посадить на 6 лет

В Екатеринбурге мужчина оказался в больнице из-за бездействий управляющей компании

12 августа 2024, 12:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мастера управляющей компании могут посадить на 6 лет

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Из-за ее бездействий пострадал мужчина в Екатеринбурге.

Следствие выяснило, что 21 марта 2024 года на улице Вайнера в Екатеринбурге произошел сход снега с крыши, который упал на мужчину. Молодой человек получил множественные травмы черепа.

Мастер управляющей компании «Народная», которая отвечала за улицу Вайнера, не дала соответствующих распоряжений рабочим, которые должны были убрать снег с крыши, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура передала дело в Ленинский районный суд. Женщине может светить до 6 лет тюрьмы.

Напомним, что 8 августа прокуратура заинтересовалась делом об избиении инвалида в Каменске-Уральском.

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