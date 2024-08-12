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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В Екатеринбурге водитель автобуса с пассажирами в салоне пытался уйти от погони

В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за автобусом с пассажирами

12 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель автобуса с пассажирами в салоне пытался уйти от погони

В Екатеринбурге водитель автобуса с пассажирами в салоне пытался уйти от погони сотрудников Госавтоинспекции.

Водитель автобуса при виде патрульных машин развернулся и поехал в другую сторону. Полицейским это показалось подозрительным и они пустились в погоню. Нагнав автобус, они проверили документы водителя. Они оказались в порядке. Свой поступок он объяснил тем, что везет пассажиров на работу.

Стоит отметить, что сегодня в столице Урала проводится операция по выявлению нарушений среди переводчиков на общественном транспорте.

Больше всего нарушений зафиксировано в плане отключения тахографа, либо его поломка. Это позволяет скрыть водителям переработку.

Также были выявлены автобусы с числом посадочных мест более, чем заявлено в документах.

Ранее пьяный водитель в Лесном убегал от погони и попал в ДТП.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Автобус#Погоня#Водители автобусов#Екатеринбург#Инцидент
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