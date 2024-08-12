В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за автобусом с пассажирами

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Водитель автобуса при виде патрульных машин развернулся и поехал в другую сторону. Полицейским это показалось подозрительным и они пустились в погоню. Нагнав автобус, они проверили документы водителя. Они оказались в порядке. Свой поступок он объяснил тем, что везет пассажиров на работу.
Стоит отметить, что сегодня в столице Урала проводится операция по выявлению нарушений среди переводчиков на общественном транспорте.
Больше всего нарушений зафиксировано в плане отключения тахографа, либо его поломка. Это позволяет скрыть водителям переработку.
Также были выявлены автобусы с числом посадочных мест более, чем заявлено в документах.
Ранее пьяный водитель в Лесном убегал от погони и попал в ДТП.