В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за автобусом с пассажирами

Водитель автобуса при виде патрульных машин развернулся и поехал в другую сторону. Полицейским это показалось подозрительным и они пустились в погоню. Нагнав автобус, они проверили документы водителя. Они оказались в порядке. Свой поступок он объяснил тем, что везет пассажиров на работу.