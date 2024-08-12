В Екатеринбурге прошли соревнование среди кинологов

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Информационное агентство URA.RU сообщает, что мероприятие проходило на базе «Динамо» на Московском тракте. Участники соревнования — сотрудники различных ведомств, кинологи со своими четвероногими помощниками — искали бомбы и наркотики.
В соревнованиях участвовали представители полиции, Росгвардии, таможни, а также сотрудники крупных уральских заводов. Они соревновались в поиске наркотиков в автомобилях и взрывчатки в различных помещениях.
Напомним, что с 10 по 11 августа в Нижнем Тагиле проходили соревнования по большому теннису.