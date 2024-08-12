tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

В Екатеринбурге прошли соревнование среди кинологов

В Екатеринбурге прошли соревнование среди кинологов

12 августа 2024, 15:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прошли соревнование среди кинологов приуроченные к 100-летию кинологической службы.

Информационное агентство URA.RU сообщает, что мероприятие проходило на базе «Динамо» на Московском тракте. Участники соревнования — сотрудники различных ведомств, кинологи со своими четвероногими помощниками — искали бомбы и наркотики.

В соревнованиях участвовали представители полиции, Росгвардии, таможни, а также сотрудники крупных уральских заводов. Они соревновались в поиске наркотиков в автомобилях и взрывчатки в различных помещениях.

Напомним, что с 10 по 11 августа в Нижнем Тагиле проходили соревнования по большому теннису.

Стали известны победители соревнований по лыжному двоеборью в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге мужчина оказался в больнице из-за бездействий управляющей компанииЮная спортсменка из Нижнего Тагила обыграла на турнире опытного теннисистаВ Первоуральске мужчина напал на ребенка на самокате
#Вадим Бредников#Свердловская область#Полиция#Соревнования#Тренировка#Собаки#Кинологи#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы
Сегодня, 05:51
Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах
Сегодня, 10:38
Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:06
Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:35
В Свердловской области обнаружен гриб-хищник
Сегодня, 13:13
Новую архитектурную подсветку установят в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:07