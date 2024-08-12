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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Екатеринбурге женщина отсудила у «Водоканала» 380 тысяч за затопленный участок

В Екатеринбурге женщина отсудила у «Водоканала» 380 тысяч за затопленный участок

12 августа 2024, 13:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд взыскал с «Водоканала» 380 тысяч за затопленный садовый участок.

Домик и участок Людмилы затопило еще в апреле 2022 года. Из-за прорыва водовода участок пришлось ремонтировать. В общей сложности на это ушло 380 тысяч рублей.

Женщина обращалась в Кировский районный суд, но там справедливости не нашла. Судья уменьшил сумму выплат более чем в два раза.

Обжаловать решение пришлось в Свердловском областном суде. Там встали на сторону пострадавшей. Теперь «Водоканал» должен выплатить Людмиле 380 тысяч за ремонт участка, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что в Красноуфимске двум подросткам пришлось выселять через суд бывшего сожителя их матери.

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