В Екатеринбурге женщина отсудила у «Водоканала» 380 тысяч за затопленный участок

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Домик и участок Людмилы затопило еще в апреле 2022 года. Из-за прорыва водовода участок пришлось ремонтировать. В общей сложности на это ушло 380 тысяч рублей.
Женщина обращалась в Кировский районный суд, но там справедливости не нашла. Судья уменьшил сумму выплат более чем в два раза.
Обжаловать решение пришлось в Свердловском областном суде. Там встали на сторону пострадавшей. Теперь «Водоканал» должен выплатить Людмиле 380 тысяч за ремонт участка, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что в Красноуфимске двум подросткам пришлось выселять через суд бывшего сожителя их матери.