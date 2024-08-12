В горноуральском СНТ «Черемушки» полностью выгорел садовый дом

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
ЧП произошло в ночь на понедельник, 12 августа, сообщает МЧС Нижнего Тагила.
Спасатели, которые выехали на вызов, обнаружили, что пламенем охвачен садовый дом на площади 40 кв. м. Также огнем оказалась частично повреждена баня.
Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. В ликвидации возгорания участвовали 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.
Ранее в Среднеуральске две семьи оказались заблокированы в горящем доме.