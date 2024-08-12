tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В Горноуральском Свердловской области сгорел садовый дом

В горноуральском СНТ «Черемушки» полностью выгорел садовый дом

12 августа 2024, 16:26
Фото: МЧС Нижний Тагил

В Горноуральском Свердловской области сгорел садовый дом

В Горноуральском городском округе произошел пожар в СНТ «Черемушки». Сгорел садовый дом на площади 40 кв. м.

ЧП произошло в ночь на понедельник, 12 августа, сообщает МЧС Нижнего Тагила.

Спасатели, которые выехали на вызов, обнаружили, что пламенем охвачен садовый дом на площади 40 кв. м. Также огнем оказалась частично повреждена баня.

Фото: МЧС Нижний Тагил

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. В ликвидации возгорания участвовали 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава.

Ранее в Среднеуральске две семьи оказались заблокированы в горящем доме.

В Екатеринбурге пожар в частном доме унес жизнь человека
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле загорелась «заброшка» на улице ЧерноморскойСемеро человек и собака спасены из пожара в СреднеуральскеМужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Горноуральский#Дом#Баня#18+#Екатеринбург#Горноуральский городской округ#СНТ
Подпишитесь
Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы
Сегодня, 05:51
Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах
Сегодня, 10:38
Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:06
Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:35
В Свердловской области обнаружен гриб-хищник
Сегодня, 13:13
Новую архитектурную подсветку установят в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:07