В городах Свердловской области появляются пансионаты для пожилых

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Евгений Куйвашев поддержал инновационный проект по строительству пансионатов для пожилых «Успенский». Организация имеет медицинскую лицензию, что позволяет ей не только содержать людей, но и оказывать им медицинские услуги.
Сейчас сеть насчитывает 4 заведения расположенных в разных городах Свердловской области. Осенью планируется открытие филиала в Каменске-Уральском. Раньше сеть искала различные помещения и переделывала. Но сейчас строится новое здание, с нуля.
Организация будет привлекать дополнительное финансирование для своего расширения. Евгений Куйвашев пообещал проработать вопрос о бесплатном предоставлении земли для таких сооружений.
Напомним, что 6 августа губернатор Евгений Куйвашев распорядился решить проблему школьников, которые не сдали ОГЭ.