tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В городах Свердловской области появляются пансионаты для пожилых

В городах Свердловской области появляются пансионаты для пожилых

12 августа 2024, 09:59
Фото: 1MI
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал проект по строительству новых пансионатов в Свердловской области.

Евгений Куйвашев поддержал инновационный проект по строительству пансионатов для пожилых «Успенский». Организация имеет медицинскую лицензию, что позволяет ей не только содержать людей, но и оказывать им медицинские услуги.

Сейчас сеть насчитывает 4 заведения расположенных в разных городах Свердловской области. Осенью планируется открытие филиала в Каменске-Уральском. Раньше сеть искала различные помещения и переделывала. Но сейчас строится новое здание, с нуля.

Организация будет привлекать дополнительное финансирование для своего расширения. Евгений Куйвашев пообещал проработать вопрос о бесплатном предоставлении земли для таких сооружений.

Индексация пенсий работающим пенсионерам — долгожданная инициатива президента
Узнать подробнее
Читайте также:
Концерт и награды: в честь Дня города в Нижнем Тагиле прошло торжественное собраниеВ Екатеринбурге пенсионерка рискует остаться без жилья из-за незаключенного бракаВ Екатеринбурге мошенники похитили 5,5 млн рублей у врача и строителя
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Пенсионеры#Губернатор#Пожилые люди#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы
Сегодня, 05:51
Женщина собрала семь мешков опят в лесу около Верхней Пышмы
Сегодня, 04:59
Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:06
Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года
Вчера, 12:45
Рабочего УВЗ в Нижнем Тагиле не стало во время ночной смены
Сегодня, 09:19
В Нижнем Тагиле начали массово проверять автобусы
Сегодня, 09:20