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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Свердловской области задержали самбиста планировавшего воевать за ВСУ

В Ирбите задержан самбист планировавший воевать за ВСУ

12 августа 2024, 07:38
Фото: 1MI

В Свердловской области задержали самбиста планировавшего воевать за ВСУ

Ирбитский спортсмен задержан за подозрение в терроризме.

Вадима Томилова, спортсмена из Ирбита, обвиняют в терроризме из-за его попыток присоединиться к украинской армии.

«Вечерние ведомости» пишут, что родители парня сами связались с ФСБ, когда узнали о его планах.

Сейчас самбист находится в СИЗО, а 17 июля его внесли в список экстремистов и террористов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что 9 августа в Каменске-Уральском оштрафовали пятерых человек за татуировки с экстремистской символикой.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Спорт#Суд#Полиция#Уголовное дело#Экстремизм#Терроризм#Самбо#Екатеринбург#Инцидент
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