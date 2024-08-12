В Ирбите задержан самбист планировавший воевать за ВСУ

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Вадима Томилова, спортсмена из Ирбита, обвиняют в терроризме из-за его попыток присоединиться к украинской армии.
«Вечерние ведомости» пишут, что родители парня сами связались с ФСБ, когда узнали о его планах.
Сейчас самбист находится в СИЗО, а 17 июля его внесли в список экстремистов и террористов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что 9 августа в Каменске-Уральском оштрафовали пятерых человек за татуировки с экстремистской символикой.