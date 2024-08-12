В Каменске-Уральском водитель снес дорожный знак и врезался в дерево

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Инцидент произошел накануне в полдень.
В центре города женщина на BMW решила развернуться, не перестроившись в левую полосу. В это время сзади ехал мужчина за рулем Kia.
Женщина, не заметив его, начала маневр, в результате чего они столкнулись. Kia от удара отлетела сначала в знак «Стоп», а затем врезалась в дерево.
Оба водителя отделались испугом. Машины придется ремонтировать.
В отношении виновницы ДТП завели административное дело, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Ранее водитель наехал на пешехода под Верхотурьем и скрылся.