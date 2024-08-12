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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Фото: скриншот из видео отдела пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области

В Каменске-Уральском водитель снес дорожный знак и врезался в дерево

12 августа 2024, 06:43
Фото: скриншот из видео отдела пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области

В центре Каменска-Уральского Kia снесла дорожный знак и влетела в дерево

В Каменске-Уральском водитель автомобиля иностранного производства снес дорожный знак и врезался в дерево.

Инцидент произошел накануне в полдень.

В центре города женщина на BMW решила развернуться, не перестроившись в левую полосу. В это время сзади ехал мужчина за рулем Kia.

Женщина, не заметив его, начала маневр, в результате чего они столкнулись. Kia от удара отлетела сначала в знак «Стоп», а затем врезалась в дерево.

Оба водителя отделались испугом. Машины придется ремонтировать.

В отношении виновницы ДТП завели административное дело, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Ранее водитель наехал на пешехода под Верхотурьем и скрылся.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#ГИБДД#Екатеринбург#Инцидент
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