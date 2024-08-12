В Камышлове у любителя водить в нетрезвом виде забрали машину

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
20 мая 2024 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки на алкоголь выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии, а также у него не было прав.
Как выяснилось, права у него забрали ранее за такое же нарушение — вождение в нетрезвом виде.
Камышловский районный суд назначил обвиняемому исправительные работы и запретил водить автомобиль в течение 2-х лет. А еще мужчина остался и без автомобиля — суд конфисковал его в счет государства, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее сообщалось, что женщине удалось отсудить 380 тысяч у «Водоканала» за затопленный участок.