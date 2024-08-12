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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Свердловской области у любителя пьяной езды забрали машину

В Камышлове у любителя водить в нетрезвом виде забрали машину

12 августа 2024, 13:35
Фото: 1MI

В Свердловской области у любителя пьяной езды забрали машину

В Камышлове судили мужчину за езду в нетрезвом виде и без прав.

20 мая 2024 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД. В ходе проверки на алкоголь выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии, а также у него не было прав.

Как выяснилось, права у него забрали ранее за такое же нарушение — вождение в нетрезвом виде.

Камышловский районный суд назначил обвиняемому исправительные работы и запретил водить автомобиль в течение 2-х лет. А еще мужчина остался и без автомобиля — суд конфисковал его в счет государства, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее сообщалось, что женщине удалось отсудить 380 тысяч у «Водоканала» за затопленный участок.

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