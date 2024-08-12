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В Нижнем Тагиле начали массово проверять автобусы

В Нижнем Тагиле начали массово проверять автобусы

12 августа 2024, 09:20
Фото: tagilcity.ru
ГАИ Нижнего Тагила массово проверяют городские автобусы. Полицейские обращают внимание на все: от ремней безопасности, до соблюдения режима отдыха.

За утро 12 августа сотрудники ГИБДД уже выявили 13 различных нарушений. 4 водителя не использовали ремни безопасности. 3 автобуса не оснащены специальными устройствами для проверки технического состояния. 2 водителя не соблюдали режим отдыха.

Силовики также выявили нарушения в области перевозки детей, использования звукового сигнала и езду без страховки.

Сообщается, что рейд продлится с 12 по 14 августа. Они будут проходить не только в Нижнем Тагиле, но и по всей области, сообщают в информационном агентстве «Все новости».

Напомним, что 5 августа силовики уже проводили подобный рейд. Тогда от вождения отстранили 91 человека.

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