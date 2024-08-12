В Нижнем Тагиле начали массово проверять автобусы

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
За утро 12 августа сотрудники ГИБДД уже выявили 13 различных нарушений. 4 водителя не использовали ремни безопасности. 3 автобуса не оснащены специальными устройствами для проверки технического состояния. 2 водителя не соблюдали режим отдыха.
Силовики также выявили нарушения в области перевозки детей, использования звукового сигнала и езду без страховки.
Сообщается, что рейд продлится с 12 по 14 августа. Они будут проходить не только в Нижнем Тагиле, но и по всей области, сообщают в информационном агентстве «Все новости».
Напомним, что 5 августа силовики уже проводили подобный рейд. Тогда от вождения отстранили 91 человека.