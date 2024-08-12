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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселять

В Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселять

12 августа 2024, 14:28
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселять и выплачивать компенсации.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что жители разрушенного дома должны будут подписать специальные бумаги и в течении трех дней им поступят все положенные выплаты.

Специалисты муниципальных служб стараются подобрать максимально комфортное жилье для пострадавших. Они выбирают квартиры в районе неподалеку от места трагедии, чтобы люди смогли максимально быстро адаптироваться к новым условиям.

Замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что регион продолжит оказывать всю необходимую помощь Нижнему Тагилу.

Напомним, что ранее социальный службы Нижнего Тагила оформляли «социальные паспорта» для получения выплат. Всего было оформлено около 80 «соц.паспортов».

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