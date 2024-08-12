В Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселять

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что жители разрушенного дома должны будут подписать специальные бумаги и в течении трех дней им поступят все положенные выплаты.
Специалисты муниципальных служб стараются подобрать максимально комфортное жилье для пострадавших. Они выбирают квартиры в районе неподалеку от места трагедии, чтобы люди смогли максимально быстро адаптироваться к новым условиям.
Замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что регион продолжит оказывать всю необходимую помощь Нижнему Тагилу.
Напомним, что ранее социальный службы Нижнего Тагила оформляли «социальные паспорта» для получения выплат. Всего было оформлено около 80 «соц.паспортов».