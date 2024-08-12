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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Первоуральске мужчина избил ребенка из мести за сына

В Первоуральске мужчина напал на ребенка, чтобы отомстить обидчику сына

12 августа 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney

В Первоуральске мужчина избил ребенка из мести за сына

В Первоуральске мужчина напал на ребенка, чтобы отомстить обидчику сына.

В Первоуральске 13-летний подросток (назовем его Ваня) забрал у другого ребенка деталь от самоката. Он установил ее на свой кикскутер.

Ребенок, у которого наглым образом отобрали деталь, сделал фото обидчика и дома рассказал обо всем отцу. Он также показал снимок с Ваней.

Мужчина отправился на поиски обидчика своего сына. Он обнаружил его на площади Победы, схватил за шиворот и вернул краденное, пишет Ural Mash.

Ранее вор ограбил вора в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Первоуральск#Хулиганство#Екатеринбург#Самокат#Инцидент
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