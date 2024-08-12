В Первоуральске мужчина напал на ребенка, чтобы отомстить обидчику сына.

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Первоуральске 13-летний подросток (назовем его Ваня) забрал у другого ребенка деталь от самоката. Он установил ее на свой кикскутер.
Ребенок, у которого наглым образом отобрали деталь, сделал фото обидчика и дома рассказал обо всем отцу. Он также показал снимок с Ваней.
Мужчина отправился на поиски обидчика своего сына. Он обнаружил его на площади Победы, схватил за шиворот и вернул краденное, пишет Ural Mash.
Ранее вор ограбил вора в Нижнем Тагиле.