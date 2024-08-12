В страшную аварию попала семилетняя дочь майора свердловской колонии

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Published Сегодня, 09:58
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Трагедия случилась накануне, 11 августа. По предварительной информации, водитель МАЗа пересек разделительную полосу, вылетел на встречную и на скорости протаранил машины: Toyota RAV4, Toyota Camry и Volvo.
От травм не совместимых с жизнью скончалась 7-летняя дочь служащей ЛИУ-23 в Сосьве. Погибшая ехала в Toyota RAV4 с папой, мамой и братом.
В аварии травмы различной степени тяжести получили ещё 5 человек, сообщает ГУФСИН по Свердловской области.
Ранее 13-летний подросток на питбайке влетел в Audi и погиб в страшном ДТП под Богдановичем.