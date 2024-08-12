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В автоаварии в Свердловской области погибла семилетняя дочь майора ГУФСИН

В страшную аварию попала семилетняя дочь майора свердловской колонии

12 августа 2024, 09:58
Фото: 1MI

В автоаварии в Свердловской области погибла семилетняя дочь майора ГУФСИН

В страшной аварии на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград погибла 7-летняя дочь сотрудника колонии в Свердловской области.

Трагедия случилась накануне, 11 августа. По предварительной информации, водитель МАЗа пересек разделительную полосу, вылетел на встречную и на скорости протаранил машины: Toyota RAV4, Toyota Camry и Volvo.

От травм не совместимых с жизнью скончалась 7-летняя дочь служащей ЛИУ-23 в Сосьве. Погибшая ехала в Toyota RAV4 с папой, мамой и братом.

В аварии травмы различной степени тяжести получили ещё 5 человек, сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее 13-летний подросток на питбайке влетел в Audi и погиб в страшном ДТП под Богдановичем.

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