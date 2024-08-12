В Свердловской области обнаружен гриб-хищник

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Гиднеллум Пека нашла в лесу под Тавдой местная жительница.
Окрас гриба напоминает капли крови.
Свердловчанка в группе вконтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» рассказала, что данный гриб бывает оранжевый, ржавичный, голубой. Он очень красивый, но встречается довольно редко в лесах Урала. Он может питаться насекомыми.
Ранее в лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый гриб.