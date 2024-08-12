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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Фото: «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области»

В Свердловской области обнаружен гриб-хищник

12 августа 2024, 13:13
Фото: «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области»

В Свердловской области нашли опасный и редкий гриб Гиднеллум Пека

Гриб-хищник обнаружен в Свердловской области.

Гиднеллум Пека нашла в лесу под Тавдой местная жительница.

Окрас гриба напоминает капли крови.

Свердловчанка в группе вконтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» рассказала, что данный гриб бывает оранжевый, ржавичный, голубой. Он очень красивый, но встречается довольно редко в лесах Урала. Он может питаться насекомыми.

Ранее в лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый гриб.

В Свердловской области обнаружен редкий съедобный гриб
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#Екатерина Смирнова#Общество#Экология#Лес#Природа#Екатеринбург#Гриб
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