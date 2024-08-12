Юная спортсменка из Нижнего Тагила обыграла на турнире опытного теннисиста

«Tagil open 2024» проходил с 10 по 11 августа 2024 года. Сам турнир молодой, организовывается второй год подряд, этим летом соревнования проходили под эгидой Дня физкультурника. Спортсмены принимали участие в одиночных и парных разрядах. Организатором турнира выступил Андрей Горный, получивший свой псевдоним за любовь к горам. Он покорил немало вершин, а с 2016 года начал заниматься большим теннисом. По словам Андрея, общая физическая подготовка позволяет ему активно двигаться на корте и быстро бегать за мячами. С 2023 года он стал организовывать теннисные турниры.