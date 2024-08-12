Юная спортсменка из Нижнего Тагила обыграла на турнире опытного теннисиста

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
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Updated Сегодня, 10:37
«Tagil open 2024» проходил с 10 по 11 августа 2024 года. Сам турнир молодой, организовывается второй год подряд, этим летом соревнования проходили под эгидой Дня физкультурника. Спортсмены принимали участие в одиночных и парных разрядах. Организатором турнира выступил Андрей Горный, получивший свой псевдоним за любовь к горам. Он покорил немало вершин, а с 2016 года начал заниматься большим теннисом. По словам Андрея, общая физическая подготовка позволяет ему активно двигаться на корте и быстро бегать за мячами. С 2023 года он стал организовывать теннисные турниры.
Данный турнир очень важен для развития большого тенниса в Нижнем Тагиле. Быть организатором такого турнира достаточно тяжело. Я занимаюсь сейчас этим один. Надо продумать все моменты: приезд участников, их размещения, расписание игр. Кроме того, погода может внести свои коррективы. В других городах можно перейти с открытой площадки на закрытый корт, а у нас в городе таких, к сожалению, нет, — рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Горный, организатор турнира.
Одним из самых широко известных участников турнира стал Олег Васинев из Серова. Ветеран спорта и тренер, он воспитал множество молодых теннисистов. Его смогла победить Варвара Гришкова из Нижнего Тагила — юная спортсменка, подающая большие надежды. Варваре всего 12 лет, и она самая младшая среди участников турнира.
Также значимым участником турнира стал Александр Ярославцев — многократный призёр и победитель турниров уровня Challenger в Екатеринбурге. Кроме того, он входил в восьмёрку лучших игроков-любителей 2023 года.
Эдуард Швецов, спортсмен из Перми, также показал, как умеет управляться с ракеткой. Он владеет собственной академией тенниса, на площадках которой проходит Российский теннисный тур. Академия Эдуарда входит в состав Федерации тенниса России.
Нижний Тагил представляли организатор турнира Андрей Горный и спортсмены Варвара Гришкова, Анна Белоус и Андрей Иченков. Варвара и Анна неоднократно занимали призовые места в различных соревнованиях, а Андрей — многократный призер турниров Challenger и победитель любительских турниров по Уральскому федеральному округу.
Участники были настроены по-боевому. Проехать 400 км и вылететь в первом же круге не хочется никому. Приезжают опытные спортсмены, которые подготовлены не только физически, но и психологически, — делится мыслями с редакцией TagilCity.ru Андрей Горный.
Финал турнира состоялся 11 августа. В одиночном разряде первое место занял Эдуард Швецов из Перми, второе место — Андрей Иченков из Нижнего Тагила, третье место — Константин Лабзин из Златоуста, а четвертое место — Андрей Горный.
В парном разряде первое место также занял Андрей Иченков, а второе место поделили между собой Андрей Горный и Эдуард Швецов. Третье место досталось Игорю Белоруссову из Верхней Салды, а четвертое — участнику по фамилии Галкин 4 место Сергей Галкин и Константин Швецов из Перми.
Все, что было запланировано в эти два дня, прошло, как надо. Турнир состоялся в полном объеме. Участники прибыли все, разместились, даже успели познакомиться с Нижним Тагилом. Также получилось подготовить призовой фонд. Наградить спортсменов за первое, второе и третье места. Многие спортсмены играли два дня подряд, а это требует, в свою очередь, больших физических способностей. Такой турнир можно сравнить с 40-километровым марафоном, — добавил Андрей Горный специально для редакции TagilCity.ru.
Сейчас на Урале любители большого тенниса могут играть лишь пять месяцев в году, так как подходящих закрытых кортов для проведения игр почти нет. Организаторы турнира хотят привлечь внимание администрации, чтобы она любым возможным способом поспособствовала появлению Федерации тенниса в Нижнем Тагиле.
В Нижнем Тагиле немало народу играет на закрытых площадках в баскетбол, мини-футбол. Играют десятками человек. Приоритет, конечно, отдается более массовым видам спорта. В том числе и по этой причине существует проблема с закрытыми площадками для тенниса. Вообще у нас в городе много мест, где строились площадки для игры в баскетбол, футбол, хоккей. При этом ни на одной из этих площадок не предусмотрен проект под теннисный корт, — делится мыслями Андрей Горный.
При этом, по словам Андрея, теннис, в отличие от того же футбола, неконтактный вид спорта, а значит, теннис менее травматичен. Благодаря, в том числе, этому очень много пенсионеров занимаются этим видом спорта. Среди них есть победители. Кому-то при этом за 50 и даже за 70 лет.
У меня есть знакомые игроки, которые отдали этому спорту 25 и более лет и до сих пор активно участвуют в турнирах и соревнованиях, — добавляет Андрей Горный.
Мы уже рассказывали о другом спортсмене, юном Платоне, который тоже обеспокоен отсутствием специализированных площадок для занятия спортом, но в его случае это скалолазание.