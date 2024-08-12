Заказавший ритуальное убийство свердловский бизнесмен не сможет выйти досрочно

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Предприниматель из Екатеринбурга Зохиршо Сангов, который устранил своего конкурента с помощью киллера, ходатайствовал о замене остатка срока на принудительные работы, но в этом ему было отказано, сообщили в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло в далеком 2010 году, когда Сангов решил расправиться с жителем Екатеринбурга Тамракуловым, который якобы мешал ему вести бизнес. Для исполнения своего намерения бизнесмен нанял киллера — бывшего полицейского из Дагестана по фамилии Байрамбеков. В качестве платы за «услугу» Сангов пообещал сделать исполнителя своим партнером по бизнесу.
Тамракулова киллер убил в 2010 году, а после этого он увлекся оккультизмом и начал практиковать ритуальные убийства по наводке своей знакомой Татьяны Соловьевой, которая называла себя жрицей кровавого культа.
Все эти подробности стали известны в ходе судебного процесса над Санговым и Байрамбековым в 2017 году.
Ранее свердловский суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Дмитрию Кайлю, главарю банды, которая кошмарила водителей большегрузов в «нулевых».