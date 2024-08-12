Заказавший ритуальное убийство свердловский бизнесмен не сможет выйти досрочно

Убийство произошло в далеком 2010 году, когда Сангов решил расправиться с жителем Екатеринбурга Тамракуловым, который якобы мешал ему вести бизнес. Для исполнения своего намерения бизнесмен нанял киллера — бывшего полицейского из Дагестана по фамилии Байрамбеков. В качестве платы за «услугу» Сангов пообещал сделать исполнителя своим партнером по бизнесу.