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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:55

Свердловский суд отказался смягчить наказание заказчику ритуального убийства

Заказавший ритуальное убийство свердловский бизнесмен не сможет выйти досрочно

12 августа 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский суд отказался смягчить наказание заказчику ритуального убийства

Суд в Свердловской области не выпустил на свободу местного предпринимателя, который заказал расстрел конкурента.

Предприниматель из Екатеринбурга Зохиршо Сангов, который устранил своего конкурента с помощью киллера, ходатайствовал о замене остатка срока на принудительные работы, но в этом ему было отказано, сообщили в пресс-службе ведомства.

Убийство произошло в далеком 2010 году, когда Сангов решил расправиться с жителем Екатеринбурга Тамракуловым, который якобы мешал ему вести бизнес. Для исполнения своего намерения бизнесмен нанял киллера — бывшего полицейского из Дагестана по фамилии Байрамбеков. В качестве платы за «услугу» Сангов пообещал сделать исполнителя своим партнером по бизнесу.

Тамракулова киллер убил в 2010 году, а после этого он увлекся оккультизмом и начал практиковать ритуальные убийства по наводке своей знакомой Татьяны Соловьевой, которая называла себя жрицей кровавого культа.

Все эти подробности стали известны в ходе судебного процесса над Санговым и Байрамбековым в 2017 году.

Ранее свердловский суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Дмитрию Кайлю, главарю банды, которая кошмарила водителей большегрузов в «нулевых».

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