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Засохший жир с противня отвалится в два счета: новое средство хозяйки сметают с полок

Засохший жир с противня отвалится в два счета: новое средство хозяйки сметают с полок

12 августа 2024, 10:46
Фото: 1MI
Старые противни, которые вовремя не отмыли от грязи и нагара, зачастую хочется выкинуть, так как чистить их слишком трудозатратно. Но недавно появилось эффективное средство, которое уничтожает даже давным-давно застывший жир.

После приема гостей хозяйке приходится отмывать целую гору посуды. Порой за всеми этими хлопотами она попросту забывает о противнях, на которых еще недавно готовилось и шипело вкусное мясо. Жир очень быстро застывает, а чистка превращается в настоящую головную боль. Конечно, можно вооружиться арсеналом щеток и губок, засыпать противень порошком и приняться за работу, засучив рукава. Но эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова предлагает не тратить силы, а доверить испорченный противень новому современному средству под названием «Шуманит».

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Продается оно в хозяйственных магазинах и стоит совсем не дорого. «Шуманит» наносится тонким слоем на противень. Средство очень сильное, и использовать его нужно в строгом соответствии с инструкцией, предварительно надев перчатки, предупреждает Марина Жукова.

Действует «Шуманит» максимально быстро, и спустя одну минуту можно приступать к очистке противня.

Прошла одна минута, теперь беру губку, горячую воду и смываю средство горячей водой. Вода стала очень черной: вся сажа, копоть, нагар, застарелый жир полностью с противня отчистились, — рассказала Марина Жукова.

По ее словам, результат от использования «Шуманита» превосходит все ожидания. Поверхность стала абсолютной чистой, никаких следов старой грязи не осталось. Средство подходит для чистки любой посуды — сковородок, кастрюль, а также стен самой духовки, делает вывод эксперт.

А вот этими способами можно избавиться от неприятного запаха из духовки.

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