Засохший жир с противня отвалится в два счета: новое средство хозяйки сметают с полок

После приема гостей хозяйке приходится отмывать целую гору посуды. Порой за всеми этими хлопотами она попросту забывает о противнях, на которых еще недавно готовилось и шипело вкусное мясо. Жир очень быстро застывает, а чистка превращается в настоящую головную боль. Конечно, можно вооружиться арсеналом щеток и губок, засыпать противень порошком и приняться за работу, засучив рукава. Но эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова предлагает не тратить силы, а доверить испорченный противень новому современному средству под названием «Шуманит».