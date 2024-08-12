Засохший жир с противня отвалится в два счета: новое средство хозяйки сметают с полок

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
После приема гостей хозяйке приходится отмывать целую гору посуды. Порой за всеми этими хлопотами она попросту забывает о противнях, на которых еще недавно готовилось и шипело вкусное мясо. Жир очень быстро застывает, а чистка превращается в настоящую головную боль. Конечно, можно вооружиться арсеналом щеток и губок, засыпать противень порошком и приняться за работу, засучив рукава. Но эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического Telegram-канала Марина Жукова предлагает не тратить силы, а доверить испорченный противень новому современному средству под названием «Шуманит».
Продается оно в хозяйственных магазинах и стоит совсем не дорого. «Шуманит» наносится тонким слоем на противень. Средство очень сильное, и использовать его нужно в строгом соответствии с инструкцией, предварительно надев перчатки, предупреждает Марина Жукова.
Действует «Шуманит» максимально быстро, и спустя одну минуту можно приступать к очистке противня.
Прошла одна минута, теперь беру губку, горячую воду и смываю средство горячей водой. Вода стала очень черной: вся сажа, копоть, нагар, застарелый жир полностью с противня отчистились, — рассказала Марина Жукова.
По ее словам, результат от использования «Шуманита» превосходит все ожидания. Поверхность стала абсолютной чистой, никаких следов старой грязи не осталось. Средство подходит для чистки любой посуды — сковородок, кастрюль, а также стен самой духовки, делает вывод эксперт.
А вот этими способами можно избавиться от неприятного запаха из духовки.