tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Женщина собрала семь мешков опят в лесу около Верхней Пышмы

Женщина собрала семь мешков опят в лесу около Верхней Пышмы

12 августа 2024, 04:59
Фото: Группа ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и СО»
В лесном массиве около Верхней Пышмы был обнаружен большой урожай опят. Грибы нашла свердловчанка, отправившаяся в лес.

Женщина собирала грибы, зайдя в лес в районе Серовского тракта, рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и СО».

Местная жительница собрала семь мешков, а также ведро опят.

Напомним, на Челябинском тракте грибники наткнулись на поляны с большим урожаем груздей. Свердловчанам удалось собрать несколько ведер. Кроме того, опята, выросшие на стволах деревьев и пнях, были собраны под Первоуральском.

В лесу под Нижними Сергами обнаружен «внеземной» фиолетовый гриб
Узнать подробнее
Читайте также:
Первые опята появились в лесах Свердловской областиБлижайший слой боровиков в Свердловской области пойдет не раньше августаГрибники в Свердловской области нашли огромные поляны сырого груздя
#Елизавета Зиборова#Лес#Урожай#Верхняя Пышма#Серовский тракт#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила увидят звездопад Персеиды
Сегодня, 04:21
Дожди и грозы снова придут в Свердловскую область
Сегодня, 03:50
Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года
Вчера, 12:45
II Фестиваль по пляжному самбо прошел в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:18
Капремонт бассейна предстоит в спортшколе им. Лопатина в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:55