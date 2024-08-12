Женщина собрала семь мешков опят в лесу около Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Женщина собирала грибы, зайдя в лес в районе Серовского тракта, рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и СО».
Местная жительница собрала семь мешков, а также ведро опят.
Напомним, на Челябинском тракте грибники наткнулись на поляны с большим урожаем груздей. Свердловчанам удалось собрать несколько ведер. Кроме того, опята, выросшие на стволах деревьев и пнях, были собраны под Первоуральском.