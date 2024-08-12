Житель Екатеринбурга разгромил лифт после ремонта

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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По словам соседей, когда мужчина напивается, он может начать крушить все вокруг или ходить в подъезде с собакой и ножом, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Так, горожанин зашел в лифт, где справил нужду, а затем выломал двери. В управляющей компании намерены обратиться с иском в суд, чтобы обязать дебошира самостоятельно заняться ремонтом кабины.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге нетрезвая пассажирка метро повредила новый турникет на станции «Геологическая».