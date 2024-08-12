Житель Ивделя попал в тюрьму на 13 лет за убийство

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Следствие установило, что 17 ноября 2023 года в городе Ивделе 50-летний мужчина жестоко убил свою знакомую и чуть не лишил жизни их знакомого инвалида. Причиной конфликта стала личная неприязнь.
В результате нападения мужчина нанес женщине 9 ударов ножом, которые оказались смертельными. От полученных травм девушка скончалась на месте. Знакомому инвалиду он нанес 3 удара ножом в шею. Несмотря на серьезность полученных ранений, мужчина выжил, но его здоровью был нанесен непоправимый вред, сообщают в прокуратуре Свердловской области.
Ивдельский городской суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима.
7 августа стало известно о судебном процессе над жителем Сысертского района. Его судят за убийство, поджог и разбой.