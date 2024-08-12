Житель Ивделя попал в тюрьму на 13 лет за убийство

В результате нападения мужчина нанес женщине 9 ударов ножом, которые оказались смертельными. От полученных травм девушка скончалась на месте. Знакомому инвалиду он нанес 3 удара ножом в шею. Несмотря на серьезность полученных ранений, мужчина выжил, но его здоровью был нанесен непоправимый вред, сообщают в прокуратуре Свердловской области.