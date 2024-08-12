Жители Нижнего Тагила увидят звездопад Персеиды

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Метеорный поток Персеиды в ночное время 12 августа достигал 100 метеоров в час, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Область вылета метеоров располагается на линиях соединений созвездий Персей, Жираф и Кассиопея.
Звездопад можно наблюдать в Нижнем Тагиле до 24 августа.
Напомним, ночью 24 мая 2024 года в Свердловской области прошло «цветочное» полнолуние, совпадающее с цветением растений в Северном полушарии. Мощность света составляла 100%.