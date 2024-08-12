tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Жители Нижнего Тагила увидят звездопад Персеиды

Жители Нижнего Тагила увидят звездопад Персеиды

12 августа 2024, 04:21
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле местные жители смогут увидеть звездопад, который продлится две недели в августе 2024 года.

Метеорный поток Персеиды в ночное время 12 августа достигал 100 метеоров в час, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Область вылета метеоров располагается на линиях соединений созвездий Персей, Жираф и Кассиопея.

Звездопад можно наблюдать в Нижнем Тагиле до 24 августа.

Напомним, ночью 24 мая 2024 года в Свердловской области прошло «цветочное» полнолуние, совпадающее с цветением растений в Северном полушарии. Мощность света составляла 100%.

Самый яркий звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Сильные ливни накроют Нижний ТагилМагнитные бури накроют Нижний Тагил в День городаМощная магнитная буря накрыла Свердловскую область
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Природное явление#Небо#Прогноз#Окружающая среда#Природа#Звездопад#Екатеринбург#Наблюдение#Небесное явление
Подпишитесь
Сильные ливни накроют Нижний Тагил
Вчера, 11:55
Пьяные водители спровоцировали 21 ДТП в Нижнем Тагиле с начала года
Вчера, 12:45
II Фестиваль по пляжному самбо прошел в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:18
Девушка напала на молодого человека в Екатеринбурге
Вчера, 10:28
Капремонт бассейна предстоит в спортшколе им. Лопатина в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:55
Свердловская область попала в топ регионов с наибольшей убылью населения
Вчера, 07:41