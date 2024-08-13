9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
На протяжении часа автоинспекторы заметили одно грубое нарушение ПДД: водитель управлял транспортом при отсутствии прав, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Также сотрудники регионального минтранса выявили еще четыре нарушения. Рейды будут продолжаться.
Напомним, 12 августа 2024 года в Свердловской области начались проверки ГИБДД и Ространснадзора среди водителей автобусов. Данные рейды будут проходить в течение недели.