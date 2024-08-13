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9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда

9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда

13 августа 2024, 08:48
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге провели рейд среди автомобилистов. Мероприятие прошло 13 августа 2024 года.

На протяжении часа автоинспекторы заметили одно грубое нарушение ПДД: водитель управлял транспортом при отсутствии прав, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Также сотрудники регионального минтранса выявили еще четыре нарушения. Рейды будут продолжаться.

Напомним, 12 августа 2024 года в Свердловской области начались проверки ГИБДД и Ространснадзора среди водителей автобусов. Данные рейды будут проходить в течение недели.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ГИБДД#ПДД#ЧП#Нарушения#18+#Екатеринбург#Инцидент
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