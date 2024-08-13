Бастрыкин заинтересовался делом о девочках в Екатеринбурге, которые сбили пешеходов

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Доклад будет представлен исполняющим обязанности начальника регионального Следкома Константином Мирошниченко, рассказали в пресс-службе областного СК.
Напомним, наезд на пешеходов случился 9 августа 2024 года в Екатеринбурге. Подростки ехали на электросамокате и в какой-то момент сбили пожилую женщину, которая везла в коляске маленькую внучку.
После этого они сразу уехали. В автоинспекции в настоящий момент устанавливают их личности.