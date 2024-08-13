tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Бастрыкин заинтересовался делом о девочках в Екатеринбурге, которые сбили пешеходов

Бастрыкин заинтересовался делом о девочках в Екатеринбурге, которые сбили пешеходов

13 августа 2024, 03:35
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о процессе расследования аварии, в которой две школьницы на электросамокате совершили наезд на пожилую женщину с коляской и уехали.

Доклад будет представлен исполняющим обязанности начальника регионального Следкома Константином Мирошниченко, рассказали в пресс-службе областного СК.

Напомним, наезд на пешеходов случился 9 августа 2024 года в Екатеринбурге. Подростки ехали на электросамокате и в какой-то момент сбили пожилую женщину, которая везла в коляске маленькую внучку.

После этого они сразу уехали. В автоинспекции в настоящий момент устанавливают их личности.

Водитель наехал на пешехода под Верхотурьем и скрылся
Узнать подробнее
Читайте также:
Девочки на самокате наехали на бабушку с внучкой в Екатеринбурге и скрылисьМосковские следователи приедут в Нижний Тагил из-за взрыва домаСтатистика пьяных ДТП: как на Урале борются с нетрезвыми водителями?
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#ДТП#Пожилая женщина#Расследование#ЧП#Пострадавшие#СКР#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Электросамокат#Школьницы#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели: подарок ЕВРАЗ НТМК, грязная вода и мусорные проблемы
Вчера, 05:51
Шесть пострадавших при обрушении дома тагильчан до сих пор остаются в больницах
Вчера, 10:38
Подарок ко Дню города: ЕВРАЗ НТМК отравлял воздух все выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:06
Сбежавшую из реабилитационного центра девочку нашли в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:35
В Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселять
Вчера, 14:28
В горноуральском СНТ «Черемушки» полностью выгорел садовый дом
Вчера, 16:26