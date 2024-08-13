Биолог Морозов заявил, что изобретение мясного риса — чисто коммерческий ход

Posted 13 августа, 07:03
Published 13 августа, 07:03
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Инновация является ловким маркетинговым ходом — так прокомментировал изобретение ИА RuNews24.ru биолог, кандидат биологических наук, доцент, ведущий специалист компании «Пищеспас» Сергей Морозов.
Рис выращен в лаборатории со встроенными клетками мяса. Авторы технологии делают упор на то, что большинство видов культивированного мяса производится на базе синтетических носителей.
Рис же, как природная культура, является естественной и питательной альтернативой. Разработчики обещают, что «полуфабрикат» сохранит пищевую клетчатку, углеводы, витамины и минералы обычного риса, но при этом будет обогащен «мясными» аминокислотами и животными белками.
Такая аргументация содержится в отчете Китайского центра исследования мяса при Пекинской академии пищевых наук. Результаты исследования опубликовала государственная газета Science and Technology Daily. Рецензируемые научные издания от публикаций пока воздерживаются.
«Вся эта затея плохо пахнет, и совсем не мясом. Налицо манипулирование психикой потребителя, который соблазнится продуктом, вроде бы рекомендованным диетологами, но в сочетании с вкусовыми добавками, пусть натуральными. В итоге человек просто съест больше, что чревато набором лишнего веса», — рассказал биолог ИА RuNews24.ru.
Кроме того, для восполнения суточной нормы указанных аминокислот и белков в рационе «поверхностных» мясных клеток будет явно недостаточно. Это, в свою очередь, опять же приведет к перееданию, рассуждает эксперт.
«По сути, мы имеем дело с очередным вариантом китайской лапши со вкусом мяса, курицы или любой другой пищевой добавки. К тому же такой продукт будет невероятно дорог за счет лабораторных технологий, как пресловутое соевое мясо», — заключил Сергей Морозов.