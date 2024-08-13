Биолог Морозов заявил, что изобретение мясного риса — чисто коммерческий ход

«Вся эта затея плохо пахнет, и совсем не мясом. Налицо манипулирование психикой потребителя, который соблазнится

, вроде бы рекомендованным диетологами, но в сочетании с вкусовыми добавками, пусть натуральными. В итоге человек просто съест больше, что чревато набором лишнего веса», — рассказал биолог ИА RuNews24.ru.