Блины не будут липнуть к сковороде из нержавейки: полезный, простой и дешевый лайфхак

Люди обычно покупают сковороды из нержавеющей стали по двум причинам: они недорого стоят и долго служат. Но очень быстро хозяйки понимают, что фактически купили кота в мешке. Из-за особенностей материала готовить на такой сковороде очень трудно. Со временем люди приспосабливаются к ее особенностям, но нужно ли это делать? Что, если еда перестанет прилипать к поверхности и пригорать? Эксперты портала «Белновости» раскрыли секрет, зная который вы будете готовить на сковороде из нержавейки с удовольствием.