Блины не будут липнуть к сковороде из нержавейки: полезный, простой и дешевый лайфхак

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Люди обычно покупают сковороды из нержавеющей стали по двум причинам: они недорого стоят и долго служат. Но очень быстро хозяйки понимают, что фактически купили кота в мешке. Из-за особенностей материала готовить на такой сковороде очень трудно. Со временем люди приспосабливаются к ее особенностям, но нужно ли это делать? Что, если еда перестанет прилипать к поверхности и пригорать? Эксперты портала «Белновости» раскрыли секрет, зная который вы будете готовить на сковороде из нержавейки с удовольствием.
Попробуем сделать своими руками антипригарное покрытие.
Прежде чем приступить к главной задаче, нам необходимо как следует очистить поверхность сковороды от любых остатков масла и пищи. Для этого возьмем гель для мытья посуды, сделаем мыльный раствор и замочим ее на некоторое время. Жир должен полностью раствориться. После этого как следует промойте поверхность мягкой мыльной губкой под горячей водой. После завершения процесса как следует просушите сковороду. Она должна быть идеально сухой и чистой.
Для этого нам потребуется большая ложка рафинированного растительного масла или чуть больше (в зависимости от размера сковородки). Вливаем масло и с помощью кулинарной кисточки как следует распределяем его по поверхности, не пропуская ни сантиметра. Включаем газ и прогреваем сковородку. При появлении первого дыма выключаем и ждем полного остывания посуды.
Когда сковородка полностью остынет, нужно взять бумажное полотенце и как следует протереть поверхность. Большая часть масла впитается, однако останется тонкий невидимый слой который будет предотвращать пригорание и прилипание пищи. Процедуру необходимо периодически повторять, так как масло будет смываться.
Ранее эксперты рассказали, нужно ли масло для жарки на антипригарной сковороде.