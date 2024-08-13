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Челябинские выпускники не хотят быть инженерами и юристами

13 августа 2024, 19:43
В июле-начале августа этого года в регионе был зафиксирован сезонный рост активных резюме, который связан с выходом на рынок труда выпускников учебных заведений. Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали, какие вакансии для соискателей стали наиболее популярными.

В регионе за последний месяц у окончивших учебные заведения наиболее востребованными стали вакансии, которые не требуют наличия образования. Выпускники выбирают должности официантов, барменов, бариста (количество резюме таких специалистов выросло на 36% по сравнению с июнем), автомойщиков (+35%), фармацевтов, курьеров и упаковщиков (+24%), а также фитнес-тренеров (+22%), пишет uralpolit.ru.

В целом в июле-начале августа нынешнего года челябинскими соискателями было обновлено или опубликовано более 102 тысяч резюме. Это на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Месяц к месяцу рост составил 12,6%.

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