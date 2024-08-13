Челябинские выпускники не хотят быть инженерами и юристами

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
В регионе за последний месяц у окончивших учебные заведения наиболее востребованными стали вакансии, которые не требуют наличия образования. Выпускники выбирают должности официантов, барменов, бариста (количество резюме таких специалистов выросло на 36% по сравнению с июнем), автомойщиков (+35%), фармацевтов, курьеров и упаковщиков (+24%), а также фитнес-тренеров (+22%), пишет uralpolit.ru.
В целом в июле-начале августа нынешнего года челябинскими соискателями было обновлено или опубликовано более 102 тысяч резюме. Это на 32,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Месяц к месяцу рост составил 12,6%.