Чемпион из Румынии сообщил о мозолях на руках после Олимпиады

Posted 13 августа, 07:14
Published 13 августа, 07:14
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Фактом является то, что Франция не может нормально организовать Игры. От участников соревнований идет масса претензий. К ним относится и нехватка еды, и малое количество кондиционеров и душевых, и другие моменты, пишет ИА RuNews24.ru.
Это не говоря уже про нашествие клопов и плохую воду в Сене. После заплывов спортсмены испытывают тошноту.
К тому же на Олимпиаде случился ряд скандалов. Сначала была церемония открытия. Затем возник скандал и вокруг женских соревнования по боксу.
Олимпийские игры 2024 обещают стать самыми скандальными.