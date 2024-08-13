Чемпион из Румынии сообщил о мозолях на руках после Олимпиады

Мариан Энаке из Румынии стал победителем в академической гребле в соревнованиях двоек. После вручения медалей он продемонстрировал внешний вид своих рук. На них присутствуют следы от медали.