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Posted 13 августа, 07:14

Published 13 августа, 07:14

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Чемпион из Румынии сообщил о мозолях на руках после Олимпиады

13 августа 2024, 07:14
Мариан Энаке из Румынии стал победителем в академической гребле в соревнованиях двоек. После вручения медалей он продемонстрировал внешний вид своих рук. На них присутствуют следы от медали.

Фактом является то, что Франция не может нормально организовать Игры. От участников соревнований идет масса претензий. К ним относится и нехватка еды, и малое количество кондиционеров и душевых, и другие моменты, пишет ИА RuNews24.ru.

Это не говоря уже про нашествие клопов и плохую воду в Сене. После заплывов спортсмены испытывают тошноту.

К тому же на Олимпиаде случился ряд скандалов. Сначала была церемония открытия. Затем возник скандал и вокруг женских соревнования по боксу.

Олимпийские игры 2024 обещают стать самыми скандальными.

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