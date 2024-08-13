Девочка в Свердловской области съела бледную поганку и попала в больницу

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Врачи обнаружили у ребенка печеночную недостаточность и решили трансплантировать данный орган от ее мамы. Для этого малышку транспортировали в Москву, где ей сделали операцию, пишет Е1.
Сейчас, на протяжении трех недель, у ребенка и ее матери идет период восстановления. Отец выразил благодарность врачам, которые оказали помощь семье.
Напомним, в Свердловской области врачи спасли женщину, у которой доброкачественная опухоль разорвала почку.