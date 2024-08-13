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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Девочка из Свердловской области чуть не умерла из-за съеденной поганки

Девочка в Свердловской области съела бледную поганку и попала в больницу

13 августа 2024, 07:28
Фото: Е1

Девочка из Свердловской области чуть не умерла из-за съеденной поганки

Пятилетняя девочка из Свердловской области съела бледную поганку и чуть не умерла. Ее вовремя спасли.

Врачи обнаружили у ребенка печеночную недостаточность и решили трансплантировать данный орган от ее мамы. Для этого малышку транспортировали в Москву, где ей сделали операцию, пишет Е1.

Сейчас, на протяжении трех недель, у ребенка и ее матери идет период восстановления. Отец выразил благодарность врачам, которые оказали помощь семье.

Напомним, в Свердловской области врачи спасли женщину, у которой доброкачественная опухоль разорвала почку.

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