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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Жители Урала активно помогают пострадавшим из Курской области

Добровольцы из Свердловской области отправились помогать жителям Курской области

13 августа 2024, 11:15
Фото: 1MI

Жители Урала активно помогают пострадавшим из Курской области

Добровольцы из Свердловской области и других регионов Урала приехали на помощь жителям Курской области.

40 добровольцев из Урала приехали в Курскую область. Для них такая поездка не впервой. Ранее они регулярно приезжали с гуманитарной помощью к жителям Донбасса.

Поездка предварительно была согласована с местными властями. Были закуплены дополнительно медикаменты и необходимое оборудование.

Это первая группа добровольцев. Позднее в пострадавший регион отправится еще одна группа, сообщает полпред в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, Нижний Тагил собирает гуманитарную помощь для пострадавших из Курской области.

В пригороде Нижнего Тагила организовали сбор гуманитарной помощи
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#Екатерина Смирнова#Общество#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Гуманитарный груз
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