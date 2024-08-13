Добровольцы из Свердловской области отправились помогать жителям Курской области

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
40 добровольцев из Урала приехали в Курскую область. Для них такая поездка не впервой. Ранее они регулярно приезжали с гуманитарной помощью к жителям Донбасса.
Поездка предварительно была согласована с местными властями. Были закуплены дополнительно медикаменты и необходимое оборудование.
Это первая группа добровольцев. Позднее в пострадавший регион отправится еще одна группа, сообщает полпред в УрФО Владимир Якушев.
Напомним, Нижний Тагил собирает гуманитарную помощь для пострадавших из Курской области.