Документы на расселение, готовность тагильских школ к 1 сентября и эвакуация рынка

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
В Нижнем Тагиле жильцы рухнувшего дома подписывают специальные соглашения с администрацией на получение компенсаций для покупки новых квартир. Все деньги власти обещают перечислить до конца недели. Людям также помогут с оформлением сделок.
Мэр Тагила Владислав Пинаев рассказал о ходе подготовки школ города к новому учебному городу. Всего на эти цели из бюджета было выделено более 1 млрд рублей. Школы были отремонтированы, в зданиях появились новые системы видеонаблюдения и сигнализация.
14-летний тагильчанин Никита Ершов прошел в финал престижного всероссийского конкурса «Знание. Лектор — 2024». Он будет представлять Свердловскую область на решающем этапе, который пройдет в сентябре–октябре в «Артеке». Никита занимает активную жизненную позицию: он входит в актив «Движения первых», участвует в «Большой перемене» и создает собственные проекты.
В Нижнем Тагиле 13 августа пришлось эвакуировать центральный рынок. Неизвестные сообщили о том, что территория торгового комплекса заминирована. Площадку быстро оцепили правоохранители, которые начали поиски взрывоопасных предметов.
В Свердловской области продолжают расти цены на продукты и на непродовольственные товары. Так, за первые шесть месяцев 2024 года на 4% подорожали фрукты и овощи. Другие продукты и товары выросли в среднем на 7%. Такие данные привели в Свердоловскстате.