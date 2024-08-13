Документы на расселение, готовность тагильских школ к 1 сентября и эвакуация рынка

В Свердловской области продолжают расти цены на продукты и на непродовольственные товары. Так, за первые шесть месяцев 2024 года на 4% подорожали фрукты и овощи. Другие продукты и товары выросли в среднем на 7%. Такие данные привели в Свердоловскстате.