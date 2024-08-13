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Изящные лилии порадуют пышными бутонами: эти процедуры необходимы цветам в августе

Изящные лилии порадуют пышными бутонами: эти процедуры необходимы цветам в августе

13 августа 2024, 13:49
Фото: tagilcity.ru
Лилии, как и многие другие цветы, в конце летнего сезона нуждаются в тщательном уходе. Вот список самых главных работ, без проведения которых ваши цветочки к следующему году попросту зачахнут.

Цветы в августе требуют большого внимания. И даже если цвет на них постепенно отходит, а кусты потеряли свою былую привлекательность, ухаживать за ними нужно в прежнем режиме. Есть целый ряд процедур, без которых лилии попросту не выживут. Как именно необходимо ухаживать за этими неженками в августе — рассказывают эксперты ВК-паблика «Сад огород».

Полив и подкормка

Если август выдался сухой, то поливать лилии нужно на регулярной основе. Почва должна оставаться влажной и не пересыхать, однако переувлажнения эти цветы также не выносят. Для укрепления луковиц в августе используйте калийно-фосфорные удобрения, которые положительно повлияют на их состояние, укрепят и подготовят к долгой зиме.

Фото: 1MI

Срезайте увядшие цветы

Это очень важный момент, которому не все садоводы уделяют внимание. Необходимо регулярно осматривать растение и срезать цветоносы. Если этой процедурой пренебрегать, то лилии начнут формировать семена, а это может ослабить луковицы.

Своевременная обрезка

Стебли с увядшими цветами нельзя обрезать сразу же — этим вы сильно навредите лилиям. Нужно дождаться, пока стебель не пожелтеем и полностью не завянет. В этот момент его нужно аккуратно срезать на уровне земли.

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Защита от болезней и вредителей

Регулярно осматривайте цветы, чтобы вовремя выявит признаки заболевания или поражения вредителями. При необходимости обработайте лилии специальными препаратами. Например, можно использовать «Медветокс», «Почин», «Децис», «Гром» и другие средства в зависимости от того, кто атакует растение.

Подготовка к зиме

Пережить морозы лилиям поможет мульчирование почвы. Укройте землю вокруг растения любым органическим материалом — торфом, опилками, хвойными иглами. Этим вы предотвратите промерзание луковиц. А летом мульча поможет поддерживать необходимый уровень влажности в почве.

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