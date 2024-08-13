Изящные лилии порадуют пышными бутонами: эти процедуры необходимы цветам в августе

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Цветы в августе требуют большого внимания. И даже если цвет на них постепенно отходит, а кусты потеряли свою былую привлекательность, ухаживать за ними нужно в прежнем режиме. Есть целый ряд процедур, без которых лилии попросту не выживут. Как именно необходимо ухаживать за этими неженками в августе — рассказывают эксперты ВК-паблика «Сад огород».
Если август выдался сухой, то поливать лилии нужно на регулярной основе. Почва должна оставаться влажной и не пересыхать, однако переувлажнения эти цветы также не выносят. Для укрепления луковиц в августе используйте калийно-фосфорные удобрения, которые положительно повлияют на их состояние, укрепят и подготовят к долгой зиме.
Это очень важный момент, которому не все садоводы уделяют внимание. Необходимо регулярно осматривать растение и срезать цветоносы. Если этой процедурой пренебрегать, то лилии начнут формировать семена, а это может ослабить луковицы.
Стебли с увядшими цветами нельзя обрезать сразу же — этим вы сильно навредите лилиям. Нужно дождаться, пока стебель не пожелтеем и полностью не завянет. В этот момент его нужно аккуратно срезать на уровне земли.
Регулярно осматривайте цветы, чтобы вовремя выявит признаки заболевания или поражения вредителями. При необходимости обработайте лилии специальными препаратами. Например, можно использовать «Медветокс», «Почин», «Децис», «Гром» и другие средства в зависимости от того, кто атакует растение.
Пережить морозы лилиям поможет мульчирование почвы. Укройте землю вокруг растения любым органическим материалом — торфом, опилками, хвойными иглами. Этим вы предотвратите промерзание луковиц. А летом мульча поможет поддерживать необходимый уровень влажности в почве.
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