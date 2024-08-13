Изящные лилии порадуют пышными бутонами: эти процедуры необходимы цветам в августе

Цветы в августе требуют большого внимания. И даже если цвет на них постепенно отходит, а кусты потеряли свою былую привлекательность, ухаживать за ними нужно в прежнем режиме. Есть целый ряд процедур, без которых лилии попросту не выживут. Как именно необходимо ухаживать за этими неженками в августе — рассказывают эксперты ВК-паблика «Сад огород».