Кухня засияет ослепительной чистотой: моем фасады без пены и разводов за 10 минут

Проблема грязной кухни не так проста, как может показаться на первый взгляд. Отмыть все грязные поверхности возможно, однако это требует больших трудозатрат — как временных, так и физических. Почти любые средства нужно нанести и ждать, пока они подействуют. Минимальный срок — 20-30 минут. У профессиональных клинеров нет столько времени в запасе: свою работу они должны сделать всего за пару часов.