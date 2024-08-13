Кухня засияет ослепительной чистотой: моем фасады без пены и разводов за 10 минут

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Проблема грязной кухни не так проста, как может показаться на первый взгляд. Отмыть все грязные поверхности возможно, однако это требует больших трудозатрат — как временных, так и физических. Почти любые средства нужно нанести и ждать, пока они подействуют. Минимальный срок — 20-30 минут. У профессиональных клинеров нет столько времени в запасе: свою работу они должны сделать всего за пару часов.
Вот почему в их арсенале всегда есть специальные средства, которые позволяют отмывать поверхности без предварительного замачивания. Как правило, эти средства стоят очень дорого. Однако мастера уборки знают, что в реальности приготовить эффективный моющий раствор можно и своими руками. Какой именно — рассказывают эксперты портала «Белновости».
Те хозяйки, которые рискнули и попробовали это средство, уверяют, что буквально за 10 минут капитулировал даже старый жир.
Готовим смесь. Понадобится любой содержащий спирт продукт и любое жидкое моющее средство. Сгодятся обычное средство для мытья посуды или такое же обычное жидкое хозяйственное мыло, — делятся рецептом эксперты.
Далее все просто: на 100 мл спиртсодержащей жидкости (например, водки) потребуется 1 чайная ложка моющего средства. Смешайте компоненты и вы убедитесь, что раствор практически не образует пены, а это значит, что не придется тратить время на утомительное смывание разводов.
Средство удобно нанести из распылителя. Распрыскайте его на стены и просто потрите губкой. Вы убедитесь, что грязь буквально растворяется на глазах, а жирные брызги очень легко оттираются. После уборки достаточно будет один раз пройти все поверхности губкой с теплой водой.
Результат вас поразит: стены, плита, фартук над раковиной засияют ослепительной белизной.
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