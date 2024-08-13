tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Кухня засияет ослепительной чистотой: моем фасады без пены и разводов за 10 минут

Кухня засияет ослепительной чистотой: моем фасады без пены и разводов за 10 минут

13 августа 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Поверхности на кухне очень быстро загрязняются. Брызги застывшего жира, копоть, засохшие частички продуктов — что только не прилипает к стенам, фартуку над раковиной, плите и другим поверхностям. Сегодня мы расскажем вам, как с этой проблемой справляются профессиональные клинеры.

Проблема грязной кухни не так проста, как может показаться на первый взгляд. Отмыть все грязные поверхности возможно, однако это требует больших трудозатрат — как временных, так и физических. Почти любые средства нужно нанести и ждать, пока они подействуют. Минимальный срок — 20-30 минут. У профессиональных клинеров нет столько времени в запасе: свою работу они должны сделать всего за пару часов.

Вот почему в их арсенале всегда есть специальные средства, которые позволяют отмывать поверхности без предварительного замачивания. Как правило, эти средства стоят очень дорого. Однако мастера уборки знают, что в реальности приготовить эффективный моющий раствор можно и своими руками. Какой именно — рассказывают эксперты портала «Белновости».

Те хозяйки, которые рискнули и попробовали это средство, уверяют, что буквально за 10 минут капитулировал даже старый жир.

Фото: 1MI
Готовим смесь. Понадобится любой содержащий спирт продукт и любое жидкое моющее средство. Сгодятся обычное средство для мытья посуды или такое же обычное жидкое хозяйственное мыло, — делятся рецептом эксперты.

Далее все просто: на 100 мл спиртсодержащей жидкости (например, водки) потребуется 1 чайная ложка моющего средства. Смешайте компоненты и вы убедитесь, что раствор практически не образует пены, а это значит, что не придется тратить время на утомительное смывание разводов.

Средство удобно нанести из распылителя. Распрыскайте его на стены и просто потрите губкой. Вы убедитесь, что грязь буквально растворяется на глазах, а жирные брызги очень легко оттираются. После уборки достаточно будет один раз пройти все поверхности губкой с теплой водой.

Результат вас поразит: стены, плита, фартук над раковиной засияют ослепительной белизной.

Чтобы не разориться на стирке, попробуйте вот эти полезные лайфхаки.

Желтые пятна на пластиковом подоконнике испарятся: поможет дешевое средство из аптеки
Узнать подробнее
Читайте также:
Засохший жир с противня отвалится в два счета: новое средство хозяйки сметают с полокПочему простыни превращаются в тряпье: главные ошибки при стирке постельного бельяЗабудете о разводах и пятнах от порошка после стирки: вот что вы делали неправильно
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Окружающая среда#Кухня#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра
Сегодня, 03:56
Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри
Сегодня, 07:59
9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда
Сегодня, 08:48
Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году
Сегодня, 09:05
Общественники обнаружили питомник в Камышлове с плохими условиями для животных
Сегодня, 10:32
«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries
Сегодня, 09:50