Людей пришлось эвакуировать: в Тагиле неизвестные «заминировали» центральный рынок

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Правоохранители оцепили территорию центрального рынка в Нижнем Тагиле около 13:40. Меры предосторожности были приняты из-за поступившем сообщении о минировании, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев.
Эвакуировать пришлось как посетителей, так и продавцов. Людей попросили в срочном порядке покинуть рынок.
Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге с начала 2024 года получил 25 сообщений о «минировании». Ни один из случаев не подтвердился.