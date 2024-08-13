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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В Тагиле центральный рынок эвакуировали из-за сообщений о минировании

Людей пришлось эвакуировать: в Тагиле неизвестные «заминировали» центральный рынок

13 августа 2024, 15:34
Фото: Изображение Midjourney

В Тагиле центральный рынок эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Нижнем Тагиле во вторник, 13 августа, пришлось эвакуировать центральный рынок на улице Газетной после сообщений о минировании.

Правоохранители оцепили территорию центрального рынка в Нижнем Тагиле около 13:40. Меры предосторожности были приняты из-за поступившем сообщении о минировании, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев.

Эвакуировать пришлось как посетителей, так и продавцов. Людей попросили в срочном порядке покинуть рынок.

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге с начала 2024 года получил 25 сообщений о «минировании». Ни один из случаев не подтвердился.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Сообщение#18+#Екатеринбург#Инцидент#Ложное минирование
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