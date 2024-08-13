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Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году

Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году

13 августа 2024, 09:05
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался о готовности школ к учебному году.

На ремонт школ и покупку нового оборудования было выделено более 1 млрд рублей. В школах сделали ремонт, оснастили новыми системами сигнализации и видеонаблюдения.

Градоначальник в своем telegram-канале сообщил, что все сотрудники отвечавшие за ремонт школ в Нижнем Тагиле сообщили ему о готовности принять учеников в новом учебном году.

Напомним, что 13 августа наградили победителей конкурса по ландшафтному дизайну. В нем участвовали и образовательные учреждения.

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