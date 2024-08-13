Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
На ремонт школ и покупку нового оборудования было выделено более 1 млрд рублей. В школах сделали ремонт, оснастили новыми системами сигнализации и видеонаблюдения.
Градоначальник в своем telegram-канале сообщил, что все сотрудники отвечавшие за ремонт школ в Нижнем Тагиле сообщили ему о готовности принять учеников в новом учебном году.
Напомним, что 13 августа наградили победителей конкурса по ландшафтному дизайну. В нем участвовали и образовательные учреждения.