Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Неизвестные отправляют горожанам сообщения, в которых представляются мэром. Также подобные сообщения приходили сотрудникам мэрии и городских предприятий, рассказал Пинаев в своем Telegram-канале.
Мэр напомнил тагильчанам о сохранении бдительности и о том, что нельзя сообщать незнакомцам личные данные и деньги.
Напомним, женщина в Екатеринбурге отдала мошенникам более трех миллионов рублей. Изначально ей сообщили, что на ее прошлой работе произошла утечка личных данных.