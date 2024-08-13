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Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра

Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра

13 августа 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney
Неизвестные связываются с жителями Нижнего Тагила от имени мэра Владислава Пинаева.

Неизвестные отправляют горожанам сообщения, в которых представляются мэром. Также подобные сообщения приходили сотрудникам мэрии и городских предприятий, рассказал Пинаев в своем Telegram-канале.

Мэр напомнил тагильчанам о сохранении бдительности и о том, что нельзя сообщать незнакомцам личные данные и деньги.

Напомним, женщина в Екатеринбурге отдала мошенникам более трех миллионов рублей. Изначально ей сообщили, что на ее прошлой работе произошла утечка личных данных.

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