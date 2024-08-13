На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Так, на внешнем крае тротуара был установлен пешеходный забор. Подобные ограждения установили и на полосе, которая разделяет встречные полосы, рассказали в «УБТ-Сервис».
Кроме того, на улице Зари рабочие начали укладывать первый слой асфальтобетона на автомобильной дороге по нечетной стороне.
Напомним, в Нижнем Тагиле началось благоустройство территории на проспекте Строителей. Во время реконструкции здесь отремонтируют дороги, поставят новые скамейки, а также высадят деревья и растения.