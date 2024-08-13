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На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы

На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы

13 августа 2024, 05:55
Фото: «УБТ-Сервис»
В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе продолжаются реконструкционные работы. Ремонт идет на участке от Большой Гальянской до Челюскинцев.

Так, на внешнем крае тротуара был установлен пешеходный забор. Подобные ограждения установили и на полосе, которая разделяет встречные полосы, рассказали в «УБТ-Сервис».

Фото: «УБТ-Сервис»

Кроме того, на улице Зари рабочие начали укладывать первый слой асфальтобетона на автомобильной дороге по нечетной стороне.

Напомним, в Нижнем Тагиле началось благоустройство территории на проспекте Строителей. Во время реконструкции здесь отремонтируют дороги, поставят новые скамейки, а также высадят деревья и растения.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Благоустройство#Реконструкция#Ремонт дорог#Тротуар#Черноисточинское шоссе#Ремонтные работы#Асфальтобетон#Екатеринбург
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