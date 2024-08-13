На Урал стали завозить в на 90% больше персиков

Так, например, начиная с апреля текущего года в Россию на Урал завезли 2,3 тысячи тонн нектаринов. Причем половина партии прибыла из Узбекистана. В этот же период времени поставили 1000 тонн персиков. Это на 90% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большую часть этих сладких фруктов привезли из Турции.