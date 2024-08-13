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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

На Урал стали завозить в на 90% больше персиков

На Урал стали завозить в на 90% больше персиков

13 августа 2024, 11:43
Фото: 1MI
На Урал стали завозить в два раза больше персиков.

В этом году через таможню на Урале уже прошло 3000 тонн персиков и нектаринов.

Так, например, начиная с апреля текущего года в Россию на Урал завезли 2,3 тысячи тонн нектаринов. Причем половина партии прибыла из Узбекистана. В этот же период времени поставили 1000 тонн персиков. Это на 90% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большую часть этих сладких фруктов привезли из Турции.

В июле были самые большие поставки на 3 миллиона долларов.

Ранее в Екатеринбург завезли крупную партию казахстанских арбузов.

В Свердловскую область из Казахстана пытались нелегально завезти арбузы и дыни
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#Екатерина Смирнова#Общество#Импорт#Фрукты#Екатеринбург
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