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Updated Сегодня, 16:14

В Екатеринбурге мужчина швыряет ножи в прохожих с 25 этажа

Неизвестный мужчина в Екатеринбурге швыряет ножи в детей с высоты 25 этажа

13 августа 2024, 16:12
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина швыряет ножи в прохожих с 25 этажа

В Екатеринбурге на улице Пехотинцев прохожие боятся ходить мимо окон. В любой момент на них может упасть нож.

Родители дома №48 по улице Пехотинцев в столице Среднего Урала боятся отпускать своих детей на улицу без присмотра и сами без необходимости не ходят под окнами. В любой момент в них могут полететь острые ножи, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

В последний раз ножик, брошенный с большой высоты, чудом не задел детей, которые в этот момент гуляли на детской площадке.

Полиция начала проверку.

Ранее в Екатеринбурге неадекватная женщина кидалась в прохожих из окна бытовой техникой, посудой и цветочными горшками.

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