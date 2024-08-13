Неизвестный мужчина в Екатеринбурге швыряет ножи в детей с высоты 25 этажа

Родители дома №48 по улице Пехотинцев в столице Среднего Урала боятся отпускать своих детей на улицу без присмотра и сами без необходимости не ходят под окнами. В любой момент в них могут полететь острые ножи, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ».