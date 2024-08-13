Неизвестный мужчина в Екатеринбурге швыряет ножи в детей с высоты 25 этажа

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Родители дома №48 по улице Пехотинцев в столице Среднего Урала боятся отпускать своих детей на улицу без присмотра и сами без необходимости не ходят под окнами. В любой момент в них могут полететь острые ножи, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ».
В последний раз ножик, брошенный с большой высоты, чудом не задел детей, которые в этот момент гуляли на детской площадке.
Полиция начала проверку.
Ранее в Екатеринбурге неадекватная женщина кидалась в прохожих из окна бытовой техникой, посудой и цветочными горшками.