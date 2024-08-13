Нижний Тагил ярко отметил свой 302-й День рождения

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Екатеринбург поддержал соседей: самый молодой район областной столицы — «Академический» — устроил юным тагильчанам большой праздник. Обширная развлекательная площадка была развернута рядом со спортивным
центром «Президентский».
Гостей мероприятия ждало много развлечений: игра в дартс с футбольным мячом, большое лего, различные мастер-классы, необычный футбол и возможность выиграть велосипед, пылесос или кофеварку в лотерее.
Событие, организатором которого выступил застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое», сопровождал харизматичный ведущий Михаил Виноградов. Площадку посетило около 2,5 тысяч человек, вручено было более тысячи подарков.