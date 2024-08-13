tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Нижний Тагил ярко отметил свой 302-й День рождения

Нижний Тагил ярко отметил свой 302-й День рождения

13 августа 2024, 12:54
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»
10 августа рядом с спортивным комплексом «Президентский» в Нижнем Тагиле прошла развлекательная программа для детей.

Екатеринбург поддержал соседей: самый молодой район областной столицы — «Академический» — устроил юным тагильчанам большой праздник. Обширная развлекательная площадка была развернута рядом со спортивным
центром «Президентский».

Гостей мероприятия ждало много развлечений: игра в дартс с футбольным мячом, большое лего, различные мастер-классы, необычный футбол и возможность выиграть велосипед, пылесос или кофеварку в лотерее.

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Событие, организатором которого выступил застройщик АО СЗ «РСГ-Академическое», сопровождал харизматичный ведущий Михаил Виноградов. Площадку посетило около 2,5 тысяч человек, вручено было более тысячи подарков.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Подарки#День города#День рождения#Академический#Гости#Лотерея#Михаил Виноградов#Екатеринбург#Мастер-классы
Подпишитесь
Мошенники обманывают жителей Нижнего Тагила от имени мэра
Сегодня, 03:56
Стали известны подробности гибели екатеринбургского хореографа на горе Хан-Тенгри
Сегодня, 07:59
9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда
Сегодня, 08:48
Мэр Нижнего Тагила отчитался о готовности школ к учебному году
Сегодня, 09:05
Общественники обнаружили питомник в Камышлове с плохими условиями для животных
Сегодня, 10:32
«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries
Сегодня, 09:50