Общественники обнаружили питомник в Камышлове с плохими условиями для животных

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По словам активистов, собаки находятся в истощенном состоянии и сидят в маленьких клетках, а также на территории питомника стоит неприятный запах.
По словам общественницы Елены Матушкиной, их не обеспечивают должным питанием, питьем и витаминами. Также на территории был обнаружен закопанный труп пса, пишет Е1.
При этом известно, что этот приют выигрывал контракты на отлов бездомных животных, согласно которым, сотрудники должны пойманных собак стерилизовать и посадить на карантин.
Напомним, в Первоуральске забрали собак из квартиры, где они содержались в условиях антисанитарии.