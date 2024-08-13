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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

В Камышлове обнаружен питомник с истощенными собаками в клетках

Общественники обнаружили питомник в Камышлове с плохими условиями для животных

13 августа 2024, 10:32
Фото: 1MI

В Камышлове обнаружен питомник с истощенными собаками в клетках

В Камышлове обнаружен питомник, в котором из-за плохих условий погибают собаки.

По словам активистов, собаки находятся в истощенном состоянии и сидят в маленьких клетках, а также на территории питомника стоит неприятный запах.

По словам общественницы Елены Матушкиной, их не обеспечивают должным питанием, питьем и витаминами. Также на территории был обнаружен закопанный труп пса, пишет Е1.

При этом известно, что этот приют выигрывал контракты на отлов бездомных животных, согласно которым, сотрудники должны пойманных собак стерилизовать и посадить на карантин.

Напомним, в Первоуральске забрали собак из квартиры, где они содержались в условиях антисанитарии.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Животные#Зоозащита#Активисты#Собаки#ЧП#Общественники#Приют#Питомник#Камышлов#Истощение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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