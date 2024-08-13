Органическая продукция: что скрывается за понятием и как это влияет на рынок в России

В рейтинг регионов, производящих органическую продукцию, вошли 17 субъектов федерации. Вся подобная продукция сертифицируется и подкрепляется маркировкой «Органик» (белый лист на салатовом фоне).