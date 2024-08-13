Органическая продукция: что скрывается за понятием и как это влияет на рынок в России

Posted 13 августа, 06:54
Published 13 августа, 06:54
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Органической имеет право называться продукция, выращенная или изготовленная без синтетических пестицидов, минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и т. д., стало известно ИА RuNews24.ru.
Такая продукция получает соответствующий сертификат Роскачества. Лидером по производству органики стала Воронежская область с 17-ю сертифицированными производителями.
На втором и третьем местах — Краснодарский край и Московская область. Москва и Петербург оказались в самом конце списка, поскольку в каждой из двух столиц нашлось только по одному сертифицированному производителю органики.
Независимые эксперты достаточно скептически оценивают перспективы развития в России рынка органической продукции. Многие утверждают, что вырастить урожай или поголовье без удобрений и добавок невозможно.
«Так называемая органика — большая ширма для мошенничества. Не знаю, на основе чего выдаются сертификаты, зато знаю, что цены на такую продукцию стабильно выше как минимум на 30%. При этом проверить, чем поливали яблоню или кормили курицу, невозможно», — пояснил биолог, кандидат биологических наук, доцент, ведущий специалист компании «Пищеспас» Сергей Морозов.
При этом покупатели в большинстве своем даже не интересуются, есть ли у продавца сертификат. Вполне достаточно написать на упаковке «био» или «эко», или «фермерская курица» — и товар пойдет, рассуждает эксперт. Однако если люди сами желают обманываться — это их дело.
Так называемая даже сертифицированная фермерская продукция может быть гораздо опаснее, поскольку производится в небольших хозяйствах. Ведь контроль тем строже, чем крупнее фабрика, а проследить всю технологическую цепочку в частном курятнике не представляется возможным, пояснил эксперт.