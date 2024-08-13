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Останки животных были найдены в одном из мусорных баков Верхотурья

Останки животных были обнаружены на контейнерной площадке в Верхотурье

13 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI

Останки животных были найдены в одном из мусорных баков Верхотурья

В населенном пункте Кордюково, расположенном в городском округе Верхотурский Свердловской области, в одном из баков контейнерной площадки были обнаружены останки животных.

О неожиданной и опасной находке сотрудники регионального оператора рассказали администрации Верхотурского ГО, а также специалистам контрольных органов. Вскоре после инцидента останки животных вывезли и уничтожили. Кроме того, удалось установить личность виновника произошедшего. Ему было предложено самостоятельно провести дезинфекцию емкости, в которую он выбросил биологические отходы. Однако мужчина отказался от этого. Теперь верхотурца, скорее всего, привлекут к ответственности.

Фото: «Рифей»

Региональный оператор «Рифей» уведомляет свердловчан о важности соблюдения правил утилизации твердых бытовых отходов:

«Подобные ситуации приводят к серьезным последствиям, особенно это касается высоких температур в летний сезон. Биологические отходы могут вызвать распространение инфекций, а значит пострадают не только животные и жильцы близлежащих домов, но и сотрудники компаний, занимающейся перевозкой отходов и их сортировкой на полигоне».

Отметим, до тех пор, пока контейнер, в котором были обнаружены останки, не приведут в надлежащий вид, а именно не проведут санитарную обработку, вывоз ТБО из него осуществляться не будет.

Утилизация биоотходов производится при помощи ветеринарных служб или сотрудников органов местного самоуправления.

Только за лето 2024 года в Свердловской области произошло немало подобных ситуаций. Каждая из них привела к неприятным последствиям. Так, например, жители Среднего Урала по-прежнему выбрасывают использованные автомобильные покрышки на контейнерные площадки. Редакция TagilCity.ru неоднократно публиковала предписания по утилизации шин, размеры штрафов за такие нарушения и адреса пунктов приема резины в регионе. Вот несколько из них, расположенных в Нижнем Тагиле:

  • Парковка перед зданием по Северному шоссе, 17,
  • АЗС «Газпромнефть» по Свердловскому шоссе, 11б,
  • Парковка у ТРЦ «Лента» по Уральскому проспекту, 75,
  • Автомагазин на Балакинской, 43в.
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Еще одним примером стали спилы деревьев. Они не только повреждают ограждения и сами емкости, но и приводят к поломкам спецтехники. Чуть больше недели назад подобная история способствовала порче совсем новой контейнерной площадки.

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Камни и земля в мусорном баке — очередной не самый редкий инцидент. В частных секторах Нижнего Тагила уже происходили случаи, когда эти материалы делали контейнеры неподъемными. Пренебрегая всевозможными правилами, необходимо полагать, что такая емкость не будет опустошена мусоровозом. Для таких тяжелых и крупногабаритных отходов есть бункер.

Фото: «Рифей»

По всем возникающим вопросам, связанным с работой регионального оператора, можно обращаться по телефону 8-800-23-02-43.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Экология#Свердловская область#Отходы#Верхотурье#Бытовые отходы#Вывоз мусора#Утилизация#Санитарная обработка#Биологические отходы#Екатеринбург#Рифей#Останки животных#Инфекции
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