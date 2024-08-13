Останки животных были обнаружены на контейнерной площадке в Верхотурье

Только за лето 2024 года в Свердловской области произошло немало подобных ситуаций. Каждая из них привела к неприятным последствиям. Так, например, жители Среднего Урала по-прежнему выбрасывают использованные автомобильные покрышки на контейнерные площадки. Редакция TagilCity.ru неоднократно публиковала предписания по утилизации шин, размеры штрафов за такие нарушения и адреса пунктов приема резины в регионе. Вот несколько из них, расположенных в Нижнем Тагиле: