Пламя поднялось до 3-го этажа: стали известны подробности пожара в Екатеринбурге

Мужчина рассказал, что в ту ночь он услышал шорохи около забора, а потом стук. Практически сразу появилось пламя. Он взял ведро, однако огонь буквально взметнулся до третьего этажа. Он схватил документы и прямо в тапках выскочил наружу. И вовремя: через считанные минуты дом полыхал уже целиком. По словам Владимира, так гореть могла горючая жидкость. В том, что это поджог, он не сомневается.