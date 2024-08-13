tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Владельцы сгоревших в Екатеринбурге садовых домов раскрыли подробности пожара

Пламя поднялось до 3-го этажа: стали известны подробности пожара в Екатеринбурге

13 августа 2024, 16:00
Фото: МЧС Свердловской области

Владельцы сгоревших в Екатеринбурге садовых домов раскрыли подробности пожара

Владельцы сгоревших в Екатеринбурге домов около «Меги» рассказали в подробностях обстоятельства происшествия.

Строения принадлежали экс-супругам Кольцовым. После развода они продолжали жить по соседству. Елена занимается правозащитной деятельностью в сфере экологии. Владимир ранее служил в МВД, сейчас находится на пенсии, пишет Е1.

Мужчина рассказал, что в ту ночь он услышал шорохи около забора, а потом стук. Практически сразу появилось пламя. Он взял ведро, однако огонь буквально взметнулся до третьего этажа. Он схватил документы и прямо в тапках выскочил наружу. И вовремя: через считанные минуты дом полыхал уже целиком. По словам Владимира, так гореть могла горючая жидкость. В том, что это поджог, он не сомневается.

Елена, экс-супруга Владимира, подтверждает эту версию и говорит, что пламя начало распространяться от забора, который не мог загореться сам по себе.

Ранее Елена заявила, что за несколько дней до пожара ей угрожал некий человек, который занимался продажей занесенных в Красную книгу растений.

Напомним, что пожар в СНТ сопровождался сильным взрывом, который слышали в разных концах Екатеринбурга. В МЧС позднее сообщили, что из горящих строений спасатели выносили газовые баллоны.

В горноуральском СНТ «Черемушки» полностью выгорел садовый дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Припаркованные машины и толпа зевак мешают проехать пожарной технике к месту взрываПожару на екатеринбургском НПО «Автоматика» присвоен 3-й уровень сложностиРоспотребнадзор исследует воздух в районе пожара на предприятии в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Поджог#18+#Екатеринбург#Версия
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила подписали соглашения для получение компенсаций на расселение
Сегодня, 12:56
Цены на овощи и фрукты в Свердловской области выросли на 17%
Сегодня, 11:42
В Свердловской области изменились правила комплектации автомобильный аптечек
Сегодня, 12:00
Житель Екатеринбурга не влез в самолет, вылетавший из Сочи
Сегодня, 13:21
В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству
Сегодня, 14:21
В Екатеринбурге пройдут соревнования по гонкам на квадрокоптерах
Сегодня, 14:59