Пламя поднялось до 3-го этажа: стали известны подробности пожара в Екатеринбурге

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Строения принадлежали экс-супругам Кольцовым. После развода они продолжали жить по соседству. Елена занимается правозащитной деятельностью в сфере экологии. Владимир ранее служил в МВД, сейчас находится на пенсии, пишет Е1.
Мужчина рассказал, что в ту ночь он услышал шорохи около забора, а потом стук. Практически сразу появилось пламя. Он взял ведро, однако огонь буквально взметнулся до третьего этажа. Он схватил документы и прямо в тапках выскочил наружу. И вовремя: через считанные минуты дом полыхал уже целиком. По словам Владимира, так гореть могла горючая жидкость. В том, что это поджог, он не сомневается.
Елена, экс-супруга Владимира, подтверждает эту версию и говорит, что пламя начало распространяться от забора, который не мог загореться сам по себе.
Ранее Елена заявила, что за несколько дней до пожара ей угрожал некий человек, который занимался продажей занесенных в Красную книгу растений.
Напомним, что пожар в СНТ сопровождался сильным взрывом, который слышали в разных концах Екатеринбурга. В МЧС позднее сообщили, что из горящих строений спасатели выносили газовые баллоны.