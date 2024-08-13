Предупреждение о сильных ливнях продлено в Свердловской области

В Уральском гидрометеорологическом центре сообщили, что температура воздуха будет ниже климатической нормы. Днём ожидается 15–20 градусов тепла, ночью — 8–12 градусов. Такой разбег температур объясняется тем, что над всем Уралом навис обширный циклон.