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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Предупреждение о сильных ливнях продлено в Свердловской области

Предупреждение о сильных ливнях продлено в Свердловской области

13 августа 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области пройдут сильные дожди и грозы.

По информации регионального МЧС, 14 августа ожидаются сильные ливни и грозы.

В Уральском гидрометеорологическом центре сообщили, что температура воздуха будет ниже климатической нормы. Днём ожидается 15–20 градусов тепла, ночью — 8–12 градусов. Такой разбег температур объясняется тем, что над всем Уралом навис обширный циклон.

Синоптики предупреждают, что с 13 по 17 августа выпадет от 20 до 50 миллиметров осадков.

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