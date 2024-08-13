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Селлеры Wildberries рассказали о работе ПВЗ после слияния компаний

«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries

13 августа 2024, 09:50
Фото: 1MI

Селлеры Wildberries рассказали о работе ПВЗ после слияния компаний

Ситуация с маркетплейсом Wildberries хоть и не тревожит простых покупателей, но вносит свои волнения в работу предпринимателей — тех, кто держит пункты выдачи. TagilCity.ru пообщался с экспертами, селлерами маркетплейсов и выяснил, как отразится слияние Wildberries и Russ на работе маркетплейса.

Оставайтесь профессионалами и учитывайте изменения в работе

В настоящее время супруги Бакальчук то и дело публикуют в соцсетях и СМИ разные заявления. Суть сводится к следующему: Татьяна позитивно повествует о том, какие новшества ждут ее компанию после произошедшего слияния с Russ. Владислав Бакальчук, в свою очередь, убеждает журналистов и всех заинтересованных в том, что эта трансформация станет роковой для компании и для самой Татьяны.

По мнению экспертов, «разборки» с бизнес-процессами не должны значительно отразиться на работе предпринимателей, занятых на ПВЗ.

На мой взгляд, предприниматели, работающие на платформе Wildberries, должны сосредоточиться на своем деле и не поддаваться панике, связанной с изменениями в структуре собственности компании. Важно понимать, что бизнес-процессы и ежедневные операции не зависят напрямую от того, кто именно владеет маркетплейсом, — сказал редакции TagilCity.ru Дмитрий Шуваев, селлер на WB и Ozon.

Опыт продавца, работающего на площадке ВБ, подсказывает, что нужно продолжать работу, при этом наблюдая за изменениями в логистике и документации.

Поэтому мой совет таков: успокойтесь, возьмите себя в руки и продолжайте зарабатывать свои деньги. Следите за изменениями в логистике, комиссиями и другими важными аспектами, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и изменений, касающихся вашей работы на платформе. Это позволит избежать потенциальных ошибок и сохранить стабильность вашего бизнеса, — уверен Дмитрий Шуваев.
Фото: Дмитрий Шуваев, селлер WB и Ozon

Пункты выдачи, уверяет эксперт, и дальше будут открываться и функционировать. Глобально их работа останется неизменной, ведь внутренние изменения в головной компании не должны повлиять на их работу и работу их держателей. Специалист уверен, что важно оставаться профессионалом и не вовлекаться в корпоративные споры и слухи.

Важно оставаться профессионалом и следить за тем, чтобы все изменения и нововведения, внедряемые платформой, были своевременно учтены в вашей работе, — пояснил Дмитрий Шуваев.

Пользователи не заметят изменений

Другой предприниматель Данила Прядко, также реализующий продукцию своего бренда спортивного питания через Wildberries, поддерживает коллегу и уверен, что изменения точно не коснутся пользователей маркетплейса — они их попросту не заметят.

К примеру, за последние несколько лет компании Тинькофф и сеть Магнит перешли к новым владельцам, но вид работы компании для конечных пользователей никак не поменялся. Wildberries это такая же огромная компания, которая не может развалиться из-за необдуманных действий ее владелицы Татьяны Бакальчук, я считаю, что даже наоборот такое слияние пойдет только на пользу, так как сама Татьяна говорит, что оно даст возможность расширить географию продаж, а также внедрить наружную рекламу товаров, — отмечает Данила Прядко в беседе с TagilCity.ru.

В настоящее время все селлеры наблюдают и ждут окончательного слияния компаний и оглашения всех ее новых функций.

Я не думаю, что процессы, связанные с отправкой, доставкой и получением товаров вообще могут как-то кардинально измениться, скорее всего, пользователи Wildberries вообще не заметят никаких изменений в работе платформы, — говорит Данила Прядко.
Фото: 1MI

Недооценивать риски нельзя

Финансист с 23-летним стажем Анна Баранова уверена, что риски, связанные с бизнесом нельзя недооценивать. Важно заранее подумать, чем они могут обернуться для всех участников. По мнению Анны, в случае раздела бизнеса семьи Бакальчук возможна такая ситуация, что имущество компании будет разделено на два актива.

Первый актив будет принадлежать Владиславу Бакальчук, второй актив — Татьяне, и на бумаге они будут оказывать услуги друг другу. Тут сложна ситуация тем, что компании могут установить разную систему оплаты для ПВЗ, и вообще условий работы, — пояснила Анна корреспонденту TagilCity.ru.

Так, два соседствующих ПВЗ, принадлежащие разным собственникам, могут оказаться в неравных условиях. Если у бизнесмена было два ПВЗ, то условия по ним также могут стать разными.

В этом случае целесообразно прописать шаги при наступлении таких событий и следовать плану, если оно наступит. На моей практике было очень много ситуаций, когда риски вообще не оценивались или недооценивались, и это приводило к краху, банкротству многих компаний, — уверена Анна Баранова.
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Фото: 1MI

«Товар идет дольше», «Стало больше функций»

Тагильчане, которые время от времени заказывают на маркетплейсе, отмечают, что глобальных изменений они не замечают.

После всех этих новостей мне показалось, что товары идут дольше. Раньше могли, к примеру, за три дня прислать, а сейчас приходится дольше ждать, — говорит жительница Нижнего Тагила Анна.

Другие заметили изменения в функционале.

Приложение то и дело обновляется, видно, что что-то новое вводят. Часто делаю заказы, бывают задержки, но некритично. В целом устраивает, — говорит тагильчанка Юлия.

Связаны ли изменения, которые отметили пользователи в беседе с редакцией TagilCity.ru с трансформацией, неизвестно.

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