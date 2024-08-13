«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries

В настоящее время супруги Бакальчук то и дело публикуют в соцсетях и СМИ разные заявления. Суть сводится к следующему: Татьяна позитивно повествует о том, какие новшества ждут ее компанию после произошедшего слияния с Russ. Владислав Бакальчук, в свою очередь, убеждает журналистов и всех заинтересованных в том, что эта трансформация станет роковой для компании и для самой Татьяны.