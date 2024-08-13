«Продолжайте зарабатывать деньги»: эксперты рассказали о рисках с ПВЗ Wildberries

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В настоящее время супруги Бакальчук то и дело публикуют в соцсетях и СМИ разные заявления. Суть сводится к следующему: Татьяна позитивно повествует о том, какие новшества ждут ее компанию после произошедшего слияния с Russ. Владислав Бакальчук, в свою очередь, убеждает журналистов и всех заинтересованных в том, что эта трансформация станет роковой для компании и для самой Татьяны.
По мнению экспертов, «разборки» с бизнес-процессами не должны значительно отразиться на работе предпринимателей, занятых на ПВЗ.
На мой взгляд, предприниматели, работающие на платформе Wildberries, должны сосредоточиться на своем деле и не поддаваться панике, связанной с изменениями в структуре собственности компании. Важно понимать, что бизнес-процессы и ежедневные операции не зависят напрямую от того, кто именно владеет маркетплейсом, — сказал редакции TagilCity.ru Дмитрий Шуваев, селлер на WB и Ozon.
Опыт продавца, работающего на площадке ВБ, подсказывает, что нужно продолжать работу, при этом наблюдая за изменениями в логистике и документации.
Поэтому мой совет таков: успокойтесь, возьмите себя в руки и продолжайте зарабатывать свои деньги. Следите за изменениями в логистике, комиссиями и другими важными аспектами, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и изменений, касающихся вашей работы на платформе. Это позволит избежать потенциальных ошибок и сохранить стабильность вашего бизнеса, — уверен Дмитрий Шуваев.
Пункты выдачи, уверяет эксперт, и дальше будут открываться и функционировать. Глобально их работа останется неизменной, ведь внутренние изменения в головной компании не должны повлиять на их работу и работу их держателей. Специалист уверен, что важно оставаться профессионалом и не вовлекаться в корпоративные споры и слухи.
Важно оставаться профессионалом и следить за тем, чтобы все изменения и нововведения, внедряемые платформой, были своевременно учтены в вашей работе, — пояснил Дмитрий Шуваев.
Другой предприниматель Данила Прядко, также реализующий продукцию своего бренда спортивного питания через Wildberries, поддерживает коллегу и уверен, что изменения точно не коснутся пользователей маркетплейса — они их попросту не заметят.
К примеру, за последние несколько лет компании Тинькофф и сеть Магнит перешли к новым владельцам, но вид работы компании для конечных пользователей никак не поменялся. Wildberries это такая же огромная компания, которая не может развалиться из-за необдуманных действий ее владелицы Татьяны Бакальчук, я считаю, что даже наоборот такое слияние пойдет только на пользу, так как сама Татьяна говорит, что оно даст возможность расширить географию продаж, а также внедрить наружную рекламу товаров, — отмечает Данила Прядко в беседе с TagilCity.ru.
В настоящее время все селлеры наблюдают и ждут окончательного слияния компаний и оглашения всех ее новых функций.
Я не думаю, что процессы, связанные с отправкой, доставкой и получением товаров вообще могут как-то кардинально измениться, скорее всего, пользователи Wildberries вообще не заметят никаких изменений в работе платформы, — говорит Данила Прядко.
Финансист с 23-летним стажем Анна Баранова уверена, что риски, связанные с бизнесом нельзя недооценивать. Важно заранее подумать, чем они могут обернуться для всех участников. По мнению Анны, в случае раздела бизнеса семьи Бакальчук возможна такая ситуация, что имущество компании будет разделено на два актива.
Первый актив будет принадлежать Владиславу Бакальчук, второй актив — Татьяне, и на бумаге они будут оказывать услуги друг другу. Тут сложна ситуация тем, что компании могут установить разную систему оплаты для ПВЗ, и вообще условий работы, — пояснила Анна корреспонденту TagilCity.ru.
Так, два соседствующих ПВЗ, принадлежащие разным собственникам, могут оказаться в неравных условиях. Если у бизнесмена было два ПВЗ, то условия по ним также могут стать разными.
В этом случае целесообразно прописать шаги при наступлении таких событий и следовать плану, если оно наступит. На моей практике было очень много ситуаций, когда риски вообще не оценивались или недооценивались, и это приводило к краху, банкротству многих компаний, — уверена Анна Баранова.
Тагильчане, которые время от времени заказывают на маркетплейсе, отмечают, что глобальных изменений они не замечают.
После всех этих новостей мне показалось, что товары идут дольше. Раньше могли, к примеру, за три дня прислать, а сейчас приходится дольше ждать, — говорит жительница Нижнего Тагила Анна.
Другие заметили изменения в функционале.
Приложение то и дело обновляется, видно, что что-то новое вводят. Часто делаю заказы, бывают задержки, но некритично. В целом устраивает, — говорит тагильчанка Юлия.
Связаны ли изменения, которые отметили пользователи в беседе с редакцией TagilCity.ru с трансформацией, неизвестно.