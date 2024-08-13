Пьяного пассажира поезда сняли в Екатеринбурге за дебош

Мужчина оказался жителем Тюмени и ехал на поезде в Пермь. Во время поездки он употреблял алкоголь, нецензурно ругался и конфликтовал с другими пассажирами, а также избил человека, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.