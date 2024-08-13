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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Пьяного пассажира поезда сняли в Екатеринбурге за дебош

Пьяного пассажира поезда сняли в Екатеринбурге за дебош

13 августа 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сняли с поезда «Новый Уренгой — Москва» 35-летнего пассажира, который устроил дебош.

Мужчина оказался жителем Тюмени и ехал на поезде в Пермь. Во время поездки он употреблял алкоголь, нецензурно ругался и конфликтовал с другими пассажирами, а также избил человека, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.

В Екатеринбурге его сняли с поезда и задержали. В полиции организовали проверку по факту избиения. Выяснилось, что задержанный ранее был судим.

Напомним, в мае 2024 года два пассажира самолета «Красноярск — Екатеринбург» устроили между собой скандал.

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