Пьяного пассажира поезда сняли в Екатеринбурге за дебош

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Мужчина оказался жителем Тюмени и ехал на поезде в Пермь. Во время поездки он употреблял алкоголь, нецензурно ругался и конфликтовал с другими пассажирами, а также избил человека, рассказали в пресс-службе уральской транспортной полиции.
В Екатеринбурге его сняли с поезда и задержали. В полиции организовали проверку по факту избиения. Выяснилось, что задержанный ранее был судим.
Напомним, в мае 2024 года два пассажира самолета «Красноярск — Екатеринбург» устроили между собой скандал.